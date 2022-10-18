Під Херсоном дуже гаряче: Арестович розповів, які "непрості рішення" готують окупанти

Арестович розповів, що проблема з дронами-мопедами буде вирішена протягом двох тижнів.
На Херсонському напрямку Збройні Сили України накривають багато мобілізованих росіян.
Як заявив радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін LIVE, окупанти несуть важкі втрати.
За його словами, на Херсонському напрямку ЗСУ накривають російські командні пункти і скупчення військ.
"Дуже багато накриваємо мобілізованих. Їх туди привозять, селять величезними масами від 500 до 2 000 чоловік в одному місці. І промахнутися по них складно, навіть якщо ми б дуже хотіли. Серед них стрімко наростають втрати...навіть Суровікін (командувач російської армії в Україні, - ред.) сьогодні сказав, що на Херсонщині дуже складно. Ну якщо ти пригнав... тисячі мобілізованих, а з них 1 500 убитих і поранених за дві доби, то, напевно, можуть бути всякі "непрості рішення", - зазначив він.
Крім того, Арестович розповів, що проблема з дронами-мопедами буде вирішена протягом двох тижнів.
"Україна скоро отримає кілька сотень протидронних станцій, а до цього ми будемо просто збивати їх звичними засобами", - зазначив він.
Що відбувається в Херсоні
Як повідомляв Главред, новий командувач силами російських окупантів в Україні Сергій Суровікін заявив, що дії і плани країни-агресора щодо Херсона "будуть залежати від військово-тактичної ситуації, що складається".
За його словами, ситуація "непроста", а окупанти збираються діяти "усвідомлено і своєчасно".
Крім того, колаборант Володимир Сальдо оголосив, що жителів тимчасово захоплених районів Херсонської області збираються вивозити на лівий берег Дніпра.
"Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з планованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра", - стверджуює коллаборант.
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