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Під Харковом у ДТП загинула жінка, яка втратила чоловіка та трьох дітей через удар РФ

Віталій Кірсанов
14 жовтня 2026, 17:30
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Як повідомили в поліції, водійка не впоралася з керуванням, з’їхала на правий узбіччя та врізалася в дерево.
Під Харковом у ДТП загинула жінка, яка втратила чоловіка та трьох дітей
Під Харковом у ДТП загинула жінка, яка втратила чоловіка та трьох дітей / колаж: Главред, фото: hk.npu.gov.ua

Коротко:

  • ДТП сталася 13 жовтня
  • Жінка померла в машині швидкої допомоги дорогою до лікарні
  • Родичі загиблої мають намір забрати дівчинку до себе

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула Ольга Кривогуб, яка в лютому 2026 року втратила чоловіка та трьох дітей після російського удару по Богодухові. Жінка вижила під час тієї атаки і в березні народила доньку Катерину. Немовля також постраждало в аварії і зараз перебуває в лікарні. Про це повідомляє "Суспільне Харків".

Ольга Кривогуб
Ольга Кривогуб / Фото: suspilne.media/kharkiv

Що відомо про аварію

ДТП сталася 13 жовтня приблизно о 17:00–18:00. За словами голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, Ольга їхала з Нової Водолаги в бік Харкова. Приблизно через 300 метрів після виїзду з населеного пункту автомобіль з’їхав з дороги.

відео дня

Жінка померла в машині швидкої допомоги дорогою до лікарні. Її доньку спочатку доставили до медичного закладу Нової Водолаги, після чого перевезли до Харкова.

У дівчинки діагностували перелом ребра, забій легенів та садна. Директор лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харківської міськради Євген Благовіщенський повідомив, що стан дитини оцінюється як середньої тяжкості.

За попередніми даними, родичі загиблої мають намір забрати дівчинку до себе. Наразі громада з’ясовує, чи є можливість передати дитину під їхню опіку.

Як повідомили в прес-службі поліції, водійка не впоралася з керуванням, з’їхала на правий узбіччя та врізалася в дерево. У машині також перебував 34-річний пасажир.

"У результаті ДТП 34-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження. Чоловіка у непритомному стані доставили до лікарні. Також постраждала семимісячна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.

Ольга Кривогуб тримає на руках свою доньку Катерину, яку народила в березні 2026 року
Ольга Кривогуб тримає на руках свою доньку Катерину, яку народила в березні 2026 року / Фото: suspilne.media/kharkiv

Як Ольга втратила чоловіка та трьох дітей

У ніч на 10 лютого 2026 року російські війська атакували ударним безпілотником "Шахед" будинок сім’ї в Богодухові. У результаті удару загинули чоловік Ольги Григорій Шикула та троє дітей - донька й сини-близнюки.

Сім’я переїхала до цього будинку всього за день до трагедії. Житло обрали ближче до лікарні, оскільки Ольга чекала на народження четвертої дитини.

34-річний Григорій був ветераном війни. Він близько року захищав Україну на фронті, воював на Куп’янському та Запорізькому напрямках і втратив ногу.

Після загибелі чоловіка та дітей Ольга народила доньку 11 березня. Дівчинку назвали Катериною.

Після трагедії Ольга намагалася почати життя заново разом із новонародженою донькою. За підтримки благодійного фонду, пожертв небайдужих людей та Харківської обласної військової адміністрації вона змогла придбати будинок у Новій Водолазі. Однак 13 жовтня життя жінки обірвалося.

Григорій Шикула з синами-близнюками
Григорій Шикула з синами-близнюками / Фото: suspilne.media/kharkiv

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