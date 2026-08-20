Зламаний ніс: Полякова вночі потрапила в ДТП разом із донькою

Співачка Полякова опублікувала кадри дорожньо-транспортної пригоди, в яку вона потрапила разом зі старшою дочкою.

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Полякова потрапила в ДТП / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

Що сталося на дорозі

Як постраждала дочка співачки

Скандальна українська співачка Оля Полякова разом зі своєю дочкою Машею потрапила в ДТП.

Про це співачка сама розповіла на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

За словами Полякової, у них хтось врізався, і за кермом нібито була якась дівчина. "Ми щойно потрапили в аварію, і Маша зламала ніс. Коротше кажучи, хтось у нас врізався. Ми злетіли в кювет", - розповіла співачка.

Полякова потрапила в ДТП / Скріншот

Також стало відомо, що внаслідок аварії її старша донька Маша зламала ніс і зуб.

Полякова потрапила в ДТП / Скріншот

Полякова потрапила в ДТП / Скріншот

Зазначимо, що раніше Полякова дала скандальне інтерв’ю, яке викликало значний резонанс у соцмережах.

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Про особу: Оля Полякова Оля Полякова - популярна українська співачка, актриса, блогерка та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. За свою кар’єру вона перемогла у другому сезоні "Народної зірки", брала участь у "Танцях із зірками", вела шоу "Зіркові яйця", а також виступала тренером у "Лізі сміху" та детективом у проєкті "Маска".

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