Зламаний ніс: Полякова вночі потрапила в ДТП разом із донькою

Коротко:
- Що сталося на дорозі
- Як постраждала дочка співачки
Скандальна українська співачка Оля Полякова разом зі своєю дочкою Машею потрапила в ДТП.
Про це співачка сама розповіла на своїй сторінці в Instagram.
За словами Полякової, у них хтось врізався, і за кермом нібито була якась дівчина. "Ми щойно потрапили в аварію, і Маша зламала ніс. Коротше кажучи, хтось у нас врізався. Ми злетіли в кювет", - розповіла співачка.
Також стало відомо, що внаслідок аварії її старша донька Маша зламала ніс і зуб.
Зазначимо, що раніше Полякова дала скандальне інтерв’ю, яке викликало значний резонанс у соцмережах.
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Про особу: Оля Полякова
Оля Полякова - популярна українська співачка, актриса, блогерка та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. За свою кар’єру вона перемогла у другому сезоні "Народної зірки", брала участь у "Танцях із зірками", вела шоу "Зіркові яйця", а також виступала тренером у "Лізі сміху" та детективом у проєкті "Маска".
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