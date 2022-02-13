Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти

В Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти / УНІАН

Ціни на фрукти в Україні різко змінилися в порівнянні з попереднім місяцем. Найбільше подешевшав виноград, а подорожчали - лимони.

Про це свідчать дані на порталі Мінфін.

Так, найбільше в період з січня по лютий 2022 року змінився цінник на виноград. За місяць він подешевшав практично на 10 гривень. Тепер один кілограм в середньому обійдеться покупцям в 133,97 гривень.

Ціни на виноград у великих супермаркетах України:

Auchan-129,90 грн;

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Metro — 143,00 грн;

Novus - 129,00 грн.

Також в ціні впали апельсини. На сьогоднішній день кілограм обійдеться в 27,90 гривень, що на 3,82 грн менше, ніж у січні.

Більш ніж на п'ять гривень стали дешевшими апельсини (Єгипет). Зараз їх продають по 27,60 грн/кг.

А ось апельсини (Туреччина) стали дорожчими на одну гривню. У супермаркетах їх ціна становить 35,90 грн/кг.

Ціни на апельсини в Україні / index.minfin.com.ua

Трохи за місяць збільшився цінник на банан. У січні їх вартість становила 29,52 грн/кг, а в лютому — 31,50. Лимони змінилися в ціні з 31,41 грн/кг до 35,06 грн/кг.

Ціни на банани в Україні / index.minfin.com.ua

Українські яблука подорожчали з 10,35 грн/кг до 10,90 гривень за кілограм. Відзначається також і зростання цін на мандарини. Місяцем раніше їх продавали в супермаркетах по 43,86 гривень за кілограм. У лютому вартість зросла до 45,13 гривень за 1кг.

Зазначимо, що в Україні подорожчала білокачанна капуста - її вартість становить 21,59 грн. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), за два тижні ціна на неї зросла відчутно – на 11%.

Також повідомлялося, що середні ціни на продукти харчування в Україні в січні 2022 року зросли на 14,5% у порівнянні з січнем 2021-го. Така цифра перевищує рівень інфляції за рік, який становив 10%.

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