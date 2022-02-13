УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти

13 лютого 2022, 15:22

Українцям озвучили актуальні ціни в супермаркетах.

false
В Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти / УНІАН

Ціни на фрукти в Україні різко змінилися в порівнянні з попереднім місяцем. Найбільше подешевшав виноград, а подорожчали - лимони.

Про це свідчать дані на порталі Мінфін.

Так, найбільше в період з січня по лютий 2022 року змінився цінник на виноград. За місяць він подешевшав практично на 10 гривень. Тепер один кілограм в середньому обійдеться покупцям в 133,97 гривень.

Ціни на виноград у великих супермаркетах України:

Auchan-129,90 грн;

Реклама

Metro — 143,00 грн;

Novus - 129,00 грн.

Також в ціні впали апельсини. На сьогоднішній день кілограм обійдеться в 27,90 гривень, що на 3,82 грн менше, ніж у січні.

Більш ніж на п'ять гривень стали дешевшими апельсини (Єгипет). Зараз їх продають по 27,60 грн/кг.

А ось апельсини (Туреччина) стали дорожчими на одну гривню. У супермаркетах їх ціна становить 35,90 грн/кг.

false
Ціни на апельсини в Україні / index.minfin.com.ua

Трохи за місяць збільшився цінник на банан. У січні їх вартість становила 29,52 грн/кг, а в лютому — 31,50. Лимони змінилися в ціні з 31,41 грн/кг до 35,06 грн/кг.

false
Ціни на банани в Україні / index.minfin.com.ua

Українські яблука подорожчали з 10,35 грн/кг до 10,90 гривень за кілограм. Відзначається також і зростання цін на мандарини. Місяцем раніше їх продавали в супермаркетах по 43,86 гривень за кілограм. У лютому вартість зросла до 45,13 гривень за 1кг.

Зазначимо, що в Україні подорожчала білокачанна капуста - її вартість становить 21,59 грн. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), за два тижні ціна на неї зросла відчутно – на 11%.

Також повідомлялося, що середні ціни на продукти харчування в Україні в січні 2022 року зросли на 14,5% у порівнянні з січнем 2021-го. Така цифра перевищує рівень інфляції за рік, який становив 10%.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
фрукти ціни на продукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрістьГороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрість Гороскоп на сьогодні, 10 лютого 2022: Козерогам – небезпека на дорозі, Левам - доленосна зустрічГороскоп на сьогодні, 10 лютого 2022: Козерогам – небезпека на дорозі, Левам - доленосна зустріч Прикмети на 12 лютого: що не можна робити в день Трьох Святих і як не потрапити в бідуПрикмети на 12 лютого: що не можна робити в день Трьох Святих і як не потрапити в біду Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерЛюбовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалер Києву загрожує повалення уряду - СтолтенбергКиєву загрожує повалення уряду - Столтенберг
15:22

Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти

15:11

На Україну 14 лютого очікує нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок деннийВідео

14:32

Росія оточила Україну, вторгнення може початися з трьох напрямків - CNN

14:08

Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеФото

13:37

"Це нонсенс" : в ОП та Мінінфраструктури спростували чутки про закриття повітряного простору УкраїниВідео

Реклама
13:29

Високий ризик нападу на Україну: Блінкен сказав, що повинен зробити ПутінВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоВідео

12:49

Літаки SkyUp заборонили летіти в Україну: пасажирів висадили в МолдовіВідео

12:33

"При здоровому глузді": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що він вбивати себе не збираєтьсяВідео

12:13

Долар продовжує поступатися гривні: що буде з курсом наступного тижня

11:43

Не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія: у Білому домі оцінили розмову Байдена і ПутінаВідео

11:35

"Якщо до іншого йде наречена - ще невідомо, кому пощастило": рецензія на фільм "Вийду за тебе"Відео

11:01

США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого - ЗМІВідео

10:45

Alina Pash зі скандалом перемогла в нацвідборі Євробачення-2022: що відомо про талановиту артистку

10:18

Дві дівчинки провалилися під лід у Кривому Розі, одна з них загинула

09:57

Прикмети на 14 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:35

Мати народила вдома, але не викликала лікарів: в Одеській області померло немовля

09:29

Українців попередили про нове суттєве подорожчання інтернетуВідео

08:44

"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити

08:30

Гетманцев розвіяв міфи про те, що реформи заганяють економіку в тінь

Реклама
08:24

Коронавірус в Україні сповільнив темп: за добу виявлено 24,5 тисячі випадків зараженняВідео

08:19

5 речей, яких не повинно бути у спальні: позбавляємося від роздратування і здобуваємо міцний сонВідео

08:07

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниВідео

08:01

Путін і Лукашенко обговорили ситуацію навколо України і реакцію США і НАТО на вимоги РосіїВідео

07:45

Демонстрація боротьби: що на практиці означатиме переведення РФ у "сіру" юрисдикціюПогляд

07:29

Відключення Росії від SWIFT не входить у пакет санкцій США і ЄС: Кулеба назвав причинуВідео

07:10

Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19

06:29

Незрозуміле зростання: з чим пов'язане підвищення цін на АЗСПогляд

05:50

Як підняти самооцінку і стати впевненішими у собі: 10 порад, які підійдуть кожному

05:28

Українців попередили про нове різке подорожчання "молочки"Відео

05:01

Де чекати тепла, а де – ожеледиці: українців попередили про наближення антициклону Інго

04:22

Які кімнатні рослини врятують від депресії: топ-5 зелених цілителів

03:48

"Гаряча мамасіта!": 46-річна Єва Лонгорія в одних трусиках показала соковиту п'яту точку

03:16

США публікують заяви про вторгнення Росії, щоб перемогти Путіна- NYT

02:44

Рослини, небезпечні для домашніх тварин: топ-5 токсичних квітів

02:18

4 речі, які потрібно прибрати з інтер'єру, щоб зберегти гармонію в доміВідео

01:46

"Сховай целюліт": мокра Каменських на відпочинку засвітила свої принади крупным планомФото

01:43

Вчені з'ясували, чи можна колоти вакцину від коронавірусу вагітним

01:16

Шура втратив вставну щелепу прямо під час концертуВідео

00:51

Прикмети на 13 лютого: що не можна робити в день Микити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
12 лютого, субота
23:53

Експерти розповіли, чи корисні домашні яйця

23:26

Кулеба поспілкувався з головю МЗС Туреччини: обговорили ситуацію в Чорному та Азовському морях

22:51

"Канада дала потужний сигнал, що ми разом": Зеленський провів розмову з Трюдо

22:42

Україну на Євробаченні-2022 представить Alina Pash

22:24

В Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

21:21

Балувана Галя проти безприданниці: рецензія на фільм "Смерть на Нілі"Відео

21:13

Євросоюз не має наміру закривати свої представництва в Україні

20:38

Вторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і Білорусі

20:21

"Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним

20:16

Росія звинуватила США в порушенні кордону, військовому аташе вручили ноту

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти