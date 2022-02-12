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В Україні помітно злетіла в ціні капуста

12 лютого 2022, 10:36

Подорожчання капусти стало найпомітнішим серед усіх інших продуктів

капуста, ціни
В Україні помітно злетіла в ціні капуста / УНІАН

В Україні стрімко подорожчала білокачанна капуста - її вартість становить 21,59 грн. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), за два тижні ціна на неї зросла відчутно – на 11%.

Подорожчання капусти стало найпомітнішим серед усіх інших продуктів. Як повідомили в УКАБ, стрибок у вартості пов'язаний зі скороченням посівної площі під капусту. Аграрії зменшили обсяги посадки овоча після того, як у 2020 році змушені були продавати його дешевше за собівартість.

Ще низка овочів виросли в ціні через сезонність і високі витрати на зберігання. Крім капусти, за останні кілька тижнів в українських супермаркетах подорожчали:

Морква - на 10% до 14,7 грн за 1 кілограм;

Цибуля - на 7% до 15,4 грн за 1 кг;

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Буряк - на 7% до 16,4 грн за 1 кг;

Картопля - на 5% до 9,14 грн за 1 кг.

Також, згідно з даними моніторингу клубу, триває подорожчання вершкового масла. За два тижні його вартість збільшилася на 7%.

Крім того, з січня 2022 року в Україні пішла вгору ціна на яловичину. За минулі кілька тижнів її середня вартість зросла на 6% до 205,38 грн за 1 кілограм.

За словами аналітиків EastFruit , різкого зростання ціни на капусту в Україні також посприяв її реекспорт через Білорусь до Росії, де зараз відчувається гострий дефіцит овоча.

"Зважаючи на ажіотаж на ринку капусти в Росії, попит від білоруських експортно-орієнтованих компаній в Україні виріс. При чому, в кілька разів", – підкреслили аналітики.

Раніше йшлося про те, що в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали у 2,5 раза.

Крім того, експерти прогнозують в Україні божевільне зростання цін на хліб у 2022 році. Згідно з прогнозами, хлібобулочні вироби кардинально додадуть в ціні ближче до осені.

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