Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта

Андрій Ілларіонов / УНІАН

Підтримка більшої частини російського суспільства загарбницької війни в Україні та ненависть до українців пояснюється дією на свідомість росіян путінської пропаганди впродовж 20 років. Це особливий стан суспільства.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

За його словами, порівняння поведінки російських військових з поведінкою частини німців по відношенню до євреїв в рамках здійснення Голокосту є невипадковим.

"Однак і німецьким нацизмом, і путінським рашизмом (це окреме явище, що має характеристики певної ідеології) охоплено хоча і не все суспільство, але все-таки велика його частина (...) Якщо пропаганда змогла зробити за 6 років абсолютно неймовірне з вельми високорозвиненим, цивілізованим і культурним німецьким суспільством, то чи слід дивуватися тому, що зробила 20-річна путінська пропаганда з російським?", - сказав Ілларіонов.

Експерт додав, що сам факт перебування нинішнього російського суспільства в такому стані є результатом і пропаганди, і нав'язування державної ідеології, і заохочення з боку влади кримінальної поведінки в суспільстві.

"Іншими словами, це програма і систематична політика ідеологічного і морального розбещення власної нації", - сказав він.

Як писав Главред, Андрій Ілларіонов також заявляв, що загарбницька війна Росії проти України є частиною світогляду президента країни-агресора Володимира Путіна, який цілком можна назвати імперським. Плюс він посилений особливим психологічним станом господаря Кремля. Стратегічною метою Путіна є прагнення відтворити так звану "історичну Росію".

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