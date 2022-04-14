Рада визнала звірства російської армії в Україні геноцидом

ЗС РФ переслідують мету системного і послідовного знищення українського народу.
У вівторок, 14 квітня, Верховна Рада прийняла постанову, якою затвердила заяву про визнання дії російської армії в Україні геноцидом українського народу.
За таке рішення віддали свої голоси 363 народних обранці, повідомляється у карті проекту постанови на сайті парламенту.
"Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а переслідують мету системного і послідовного знищення українського народу, його самобутності і позбавлення його права на самовизначення і самостійний розвиток. Це вимагає невідкладного визнання дій, скоєних ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, що почалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.
Також підкреслюється, що постанова передбачає направлення звернень від Ради в ООН, ПАРЄ, Європарламент, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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