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"Татуювання зрізали болгаркою": український військовий розповів, як окупанти знущалися над полоненими

18 серпня 2022, 18:42

Важкопоранених не катували, але над ними знущалися психологічно.

Украинские военные, полк Азов, Владислав Жаворонок
Український військовий розповів, як окупанти знущалися над полоненими/ скрін

Захисник України з полку Національної гвардії України "Азов" 30-річний Владислав Жайворонок (позивний "Вікіпедія") перебував у Маріуполі з березня до травня. Він пережив блокаду "Азовсталі", де перебували українські військові, і під час одного з обстрілів отримав важке поранення – йому відірвало ногу і пошкодило око.

Українського воїна під час евакуації із заводу "Азовсталь" разом з іншими тяжкопораненими російські окупанти забрали в лікарню Донецька. Боєць три місяці перебував у полоні загарбників, лікуючись в медзакладі окупованого міста. Пізніше його звільнили в межах обміну полоненими. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"Нас везли до Новоазовська, я був практично весь час непритомний. У противника було завдання, щоб ми або не померли, або померли мінімально. Тому я потрапив до лікарні в Донецьку, а хтось потрапив у полон в Оленівку", – розповів він.

На важкопоранених психологічно тиснули

Військовий розповідає, що окупанти не катували поранених захисників Маріуполя. Проте до них приставили охорону з мобілізованих "днрівців", а ті постійно психологічно знущалися з українських воїнів. Вони морально тиснули, постійно розповідаючи, що нібито "Запоріжжя уже захопили росіяни", "від Києва нічого не залишилося", "Ленін разом з Катериною придумали Україну".

Бійці не мали жодного доступу до зв’язку, і до них постійно погано ставилися.

Хлопців катували, знімали татуювання болгарками

Також захисник України розповів, що до евакуації бійців з "Азовсталі" у колонії в Оленівці українських військовополонених постійно катували – там відбувалися речі, які заборонені згідно з Женевською конвенцією.

"Там хлопцям болгарками знімали татуювання тощо. Коли була екстракція вже з "Азовсталі" масова, охорону в Оленівці поміняли на росіян, і катувань і страт там поменшало", – розповідає військовий.

За словами бійця, вибух в Оленівці не міг бути внаслідок прильоту – він зазначає, що приміщення підірвали чимось зсередини. Захисник України вважає, що окупанти це спланували, і однією з причин може бути спроба приховати тіла уже мертвих військовополонених.

Раніше повідомлялося, що журналісти-розслідувачі змогли встановити особу російського окупанта, який відрізав геніталії ще живому полоненому українцю, а потім жорстоко вбив його. Катом виявився 29-річний уродженець російської республіки Тува – Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат".

Нагадаємо, російські окупанти планують у вересні поточного року влаштувати показовий самосуд над полоненими українськими військовими в захопленому Маріуполі Донецької області. На сцені Маріупольської камерної філармонії ведеться монтаж тюремних кліток з арматури діаметром 20 мм.

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