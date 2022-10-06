Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з генералом США: що вирішили

Залужний проаналізував контрнаступ ЗСУ / Колаж Фото УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, під час якої сторони обговорили контрнаступ ЗСУ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну і оборонну операції Збройних Сил України", - написав Залужний у Telegram за підсумками переговорів.

Також він зазначив, що ситуація на фронтах складна, але перебуває під контролем України і розвивається за її планами.



Нагадаємо, у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ. Один з російських окупантів поскаржився своїй дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

Також вони скаржаться на те, що вони бояться навіть голови висунути з окопів, адже українські військові потужно "насипають" окупантам. Ворожі війська констатують перевагу українського озброєння. Вони в шоці, адже у них немає зброї рівня ЗСУ.

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