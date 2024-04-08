Біля Запорізької АЕС вибухнув безпілотник: у ГУР розповіли про загрози

Представник ГУР підкреслив, що Росія на регулярній основі вчиняє злочини на станції.

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Неподалік від Запорізької АЕС вибухнув дрон / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що через дії російських загарбників безпекова ситуація на Запорізькій АЕС невпинно погіршується.

"Знову і знову росіяни повертаються до спроб проводити провокації з тим, щоб звинувачувати в них Україну. Хоча зафіксовано, що саме Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції, навіть коли вона вже була захоплена російськими військами. Вони розташовували там свої війська і техніку, що є грубим порушенням міжнародного законодавства, зокрема, в сфері атомного права", - зазначив Юсов для NV.

Представник ГУР підкреслив, що Росія на регулярній основі вчиняє злочини на станції. Так, вони проводили мінування території Запорізької АЕС, що підтверджують міжнародні експерти, та запускали безпілотні ударні літальні апарати з території станції.

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"В черговий раз Росія повторює провокацію на українському ядерному об'єкті, для того, щоб звинуватити Україну. Хоча весь світ знає, що саме російські загарбники несуть відповідальність за той катастрофічний стан, який складається на території Запорізької атомної станції", - додав Юсов.

Нагадаємо, що в Енергоатомі повідомили, що через ракетну атаку РФ Запорізька АЕС на межі блекауту. Ситуація на ЗАЕС вкрай небезпечна та загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв'язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті.

У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. У ДТЕК показали одну зі знищених ТЕС після російських атак 22 і 29 березня. Відео вже розлетілося в Мережі.

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