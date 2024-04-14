Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС: що сталось

Протягом останніх кількох тижнів РФ вже кілька разів намагалась перекласти провину за атаки на ЗАЕС на Україну.

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Запорізька АЕС все ще під повним контролем окупантів / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Російські окупанти готують чергову спецоперацію на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі під "фальшивим прапором", повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ціль такого характеру провокацій завжди одна - приховати фактичну належність російських окупантів, уникнути відповідальності за навмисні руйнування ядерного обʼєкту та покласти провину на іншу сторону.

У Генштабі нагадали, що лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

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"Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", - наголосили у командуванні.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Запорізька АЕС - останні новини на тему

Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції. 8 квітня окупанти застосували по території ядерного обʼєкту безпілотники, звинувативши в атаці українську сторону.

У березні через ракетну атаку РФ Запорізька АЕС була на межі блекауту. В Енергоатомі тоді нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їхньої відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

За словами експерта з енергетики Андрія Закревського, 4 області можуть взагалі залишитися без світла через російські удари, зокрема Запорізька.

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