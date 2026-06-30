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Україна домовляється з Францією про ліцензію на виробництво ракет SCALP

Олексій Тесля
30 червня 2026, 01:10
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Володимир Зеленський провів "дуже гарну розмову" зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Mirage 2000-5, ракета SCALP-EG
Україна веде переговори щодо виробництва ракет SCALP / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне:

  • Україна може отримати ліцензії на виробництво французьких ракет SCALP
  • Тривають переговори щодо ліцензій на виробництво зброї зі США

Президент України Володимир Зеленський провів "дуже хорошу розмову" зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном щодо отримання ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP.

"Так, можна сказати, що під час візиту нашого президента до Франції відбулася дуже хороша розмова з президентом Макроном щодо можливості передачі ліцензії на ракети SCALP нашій країні. І зараз тривають переговори як з урядом, так і з компанією з цього приводу, уточнюються всі деталі", – заявив міністр оборони України Михайло Федоров на брифінгу.

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Він додав, що в цьому питанні "дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано", оскільки це непростий процес. Зокрема, як зазначив Федоров, це стосується інтелектуальної власності, запуску виробництва загалом та всіх бюрократичних нюансів.

Також Федоров повідомив, що тривають переговори щодо ліцензій на виробництво і зі США.

"Що стосується підсумків саміту G7 та декларації про розвиток ППО, надання ліцензії тощо… зараз на рівні РНБО тривають переговори з американськими партнерами з цього питання. Ми поки що не можемо оприлюднити жодних подробиць. Але загалом це безпрецедентно, що про це було оголошено, і те, що взагалі розпочалися такі переговори", – зазначив керівник відомства.

Окремо він додав, що в контексті ракет SCALP уже розпочалося "більш детальне обговорення".

"Тобто це перші кроки. Обережно, ми продовжуємо підтримувати ці контакти, щоб досягти результату… Там насправді все криється в деталях. Тому поки що ми активно працюємо над цим", – зазначив Федоров.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
/ Інфографіка Главреда

Говорячи про розвиток далекобійної зброї, він зазначив, що на даний момент дуже важливо підтримувати через "данську модель" або інші формати українських виробників озброєння, оскільки Україна розраховує на власні сили в цьому напрямку.

"Ми розуміємо, як масштабувати те, що вже ефективно працює, і на сьогодні ми максимально сподіваємося та розраховуємо на власні сили в цьому питанні. Ми працюємо над тим, щоб кожен додатковий долар інвестувати в українське виробництво та розширювати це виробництво. Ми розраховуємо на власні сили в цьому питанні", – підсумував Федоров.

ЗМІ повідомили про можливий дефіцит ракет

Україна може зіткнутися з нестачею ракет для систем протиповітряної оборони, якщо інтенсивність російських повітряних атак збережеться на нинішньому рівні або зросте. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, у такому випадку темпи витрачання ракет-перехоплювачів можуть перевищити швидкість поповнення їхніх запасів.

Ще одним фактором ризику називають постачання озброєння зі США. Як зазначається, ракети, які закуповуються в американських виробників, не завжди надходять вчасно, а обсяги поставок не повністю відповідають потребам української системи ППО.

На цьому тлі, пише Financial Times, навантаження на сили протиповітряної оборони України продовжує зростати.

Раніше Олександр Коваленко розповів, коли почнуться масовані удари по Москві. Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму наприкінці серпня - на початку вересня.

Як повідомляв Главред, щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами.

Нагадаємо, раніше Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО. Велика інтенсивність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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