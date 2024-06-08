По всій Україні фіксують перебої мобільного зв'язку: в Мінцифри назвали причину

Несправності виникають під час масового переходу на мобільний інтернет. У Міністерстві цифрової трансформації відповіли, що впливає на мережу.

https://glavred.net/ukraine/po-vsey-ukraine-fiksiruyut-pereboi-mobilnoy-svyazi-v-mincifry-nazvali-prichinu-10571312.html Посилання скопійоване

В українців масові перебої у мобільному зв'язку / Колаж: Главред, фото: pixabay

Українці останні дні скаржаться на погану роботу мобільного зв'язку. Директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що подібні ці несправності спровоковані переходом на мобільний інтернет великої кількості абонентів.

В етері телемарафону він зазначив, що внаслідок цього, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів і чи то повністю зникає, чи подекуди погіршується зв'язок.

"В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану wifi мережу", - пояснив представник Мінцифри. відео дня

За словами Мацика, особливо активно українці переходять на стільникові дані під час відключень електроенергії. Це посилює навантаження на вежі мобільних операторів і вони просто не справляються з таким скачком кількості користувачів.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що у всіх операторів є також і частотний ресурс, який має обмеження. А від цього залежить пропускна здатність мережі. Збільшити обмеження - задача не з простих.

Тому у відомстві бачать наразі єдиний вихід для покращення зв'язку. Українці можуть самостійно забезпечити собі стабільну роботу мережі, звернувшись до провайдерів із запитом на підключення технології xPON, тобто оптичних комунікацій. Тоді у користувачів навіть під час відключень електроенергії буде можливість користуватися інтернетом, що дещо розвантажить мережу зв'язку.

Хто такий Юрій Мацик? Юрій Мацик - директор департаменту розвитку цифрової інфраструктури Міністерства цифрової трансформації України. Управлінець з досвідом управління колективами, експерт у вирішенні кризових ситуацій.

Відключення електроенергії по Україні - що відомо

Раніше стало відомо, що в Україні 8 червня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Однак часу зі світлом тепер стане більше, ситуація в енергосистемі покращиться.

Нагадаємо, що країна-агресор Росія змінила тактику ударів по енергетиці України, в країні відключення світла. Ворог атакує теплові та гідроелектростанції ракетами, а по системі електропередачі б'є БПЛА.

Атаки країни-агресора Росії на енергетичні об'єкти України значно погіршили ситуацію в усій системі, настільки "плачевного" стану не було навіть у 2022 та 2023 роках.



Читайте також про енергетичну систему України:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред