З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня

В Україні 8 червня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Однак часу зі світлом тепер стане більше, ситуація в енергосистемі покращиться. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти з 00:00 до 05:00, а також з 16:00 до 24:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.
Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.
Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.
Інші новини:
- Чому жителі Києва сидять без світла довше, ніж інші регіони: в Yasno розкрили проблеми
- Україна знову залишиться без світла: графіки відключення на 7 червня
- Світло раптово вимкнули у 12 областях та Києві: почалися аварійні відключення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред