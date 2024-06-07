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З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня

Ангеліна Підвисоцька
7 червня 2024, 17:35
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В Укренерго зазначають, що вже 8 червня в Україні покращиться ситуація в енергосистемі.
З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня
Графіки вимкнення світла на 8 червня / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

В Україні 8 червня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Однак часу зі світлом тепер стане більше, ситуація в енергосистемі покращиться. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти з 00:00 до 05:00, а також з 16:00 до 24:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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