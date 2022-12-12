Тотальний блекаут в Україні - реальний сценарій, люди можуть переїхати в села - Кулеба

Масовані ракетні атаки агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України змушують зіштовхнутися з серйозними проблемами, сказав Дмитро Кулеба.

В Україні через ракетні атаки Росії можливе повне відключення світла - Кулеба / Колаж УНІАН

Сценарію, за якого Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки країни-окупанта Росії змушують державу зіштовхнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди переїжджатимуть в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю німецькому виданню ARD він розповів про те, що припускає сценарій повного відключення світла в Україні. Країна стикається з великими проблемами в ситуації, коли окупант Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. Особливо взимку.

"Можливе повне відключення електроенергії", - сказав Кулеба.

На думку дипломата, навіть у разі тотального блекаута люди не будуть масово залишати Україну. Ймовірно, багато хто переїде в сільську місцевість, де можна буде топити дровами.

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Дмитро Кулеба підкреслив, що для того, щоб Україна пройшла зиму, країні потрібна допомога у вигляді генераторів і трансформаторів.

Нагадаємо, ще в жовтні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що через пошкодження критичної інфраструктури, спровоковані ракетними ударами ворога РФ, слід бути готовими до відключень світла і води по всій Україні.

У Київводоканалі закликали жителів столиці запасатися водою і знизити її максимальне споживання з 7 до 10 ранку і з 17 до 22 вечора. У компанії сказали, що якщо в Києві не буде світла від 5 до 7 днів, централізованого водопостачання не буде.

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