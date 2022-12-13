Арестович спрогнозував, по яких об'єктах в Україні РФ може вдарити ядерною зброєю

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував твердження західних ЗМІ про те, що РФ може завдати ядерного удару по Україні в разі початку звільнення захопленого Криму.
Крим - це тимчасово окупована територія, а значить, може бути звільнена так само, як і інші, тому Україна не буде відмовлятися від звільнення півострова, незважаючи на будь-які застереження західних лідерів, підкреслив він в інтерв'ю Марку Фейгіну.
Радник ОП пояснив, що Росія не зможе завдати ядерного удару по військах, що знаходяться в русі, оскільки потрапити в них буде важко.
Арестович стверджує, що якщо українська армія буде наступати на Крим, це означатиме операційну кризу російських військ і їх нездатність до опору на землі. Отже, ядерний удар не матиме ніякого сенсу, тому що в такому випадку українська армія стане просуватися швидше і буде вже в Криму, а туди Росія не буде завдавати удару, тому що зачепить і свої війська.
Куди може бути завдано ядерний удар РФ
Він вважає, що, якщо Володимир Путін все ж прийме рішення застосувати ядерну зброю, удар, швидше за все, буде завдано по якійсь військовій базі або технічному підприємству.
Однак він упевнений, що ядерна атака не злякає Україну, а навпаки ще більше розлютить. Тоді Україна буде тиснути ще більше, тому що ядерна зброя скасовує взагалі всі правила.
"Президент дає дуже правильну оцінку. Чувак, який робить ботоксні операції, будує палаци в Геленджику і має золоті йоржики в унітазі не збирається вмирати у вогні ядерного удару", – додав Арестович, характеризуючи Путіна.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
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