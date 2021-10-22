Львовом пронісся потужний ураган: вітер повалив дерева, зірвав дахи і обвалив фасади будівель

Сильний вітер у Львові зривав дахи будівель / Фото varta1.com.ua

У четвер, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій. Сильний вітер повалив дерева. Також з будинків падали шматки фасаду і проломили дахи інших будівель.

Як повідомляє Varta1, на вулиці Шевченка у Львові через сильний вітер дерево впало на припаркований у дворі будинку автомобіль.

На вулиці Олени Степанівни, 32 обвалилася стіна житлового будинку. Уламки впали на тротуар і пробили дах приміщення їдальні.

Фото varta1.com.ua

На вулиці Городоцька, 44, шматок фасаду впав на тротуар, де ходять люди. Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, шматок бетону не влучив у перехожих, тому ніхто не постраждав.

Великий шматок фасаду будинку обвалився на тротуар у Львові / скріншот

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Нагадаємо, 21 жовтня в Польщі внаслідок урагану в Нижній Сілезії загинули чотири людини, зокрема і 43-річний громадянин України. Чоловік перебував за кермом вантажівки, яка перекинулася і впала в канаву.

До слова, як свідчить прогноз погоди на 22 жовтня, сьогодні в більшості областей України буде тепло і сухо. Ситуацію може зіпсувати сильний вітер зі штормовими поривами, а дощі очікуються лише на Закарпатті.

У суботу, 23 жовтня, в західних, північних і центральних областях очікується різке зниження температури повітря. На Сході та Півдні України температура впаде на кілька градусів, але буде тепло.