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У Польщі через ураган трагічно загинув українець

22 жовтня 2021, 06:41

Польські рятувальники майже 10 тисяч разів виїжджали на виклики, пов'язані зі стихією. Через сильні пориви вітру травми отримали 13 осіб, загинули - четверо.

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Через стихію в Польщі зафіксували кілька смертей / ua.depositphotos.com

У Польщі внаслідок урагану в Нижній Сілезії загинули чотири людини, зокрема і 43-річний громадянин України. Чоловік перебував за кермом вантажівки, яка перекинулася і впала в канаву.

Інцидент стався в четвер, 21 жовтня, повідомляє TVP3. Зазначається, що на дорогах регіону виникло ускладнення руху, а в Свиднікському повіті стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув українець.

У місті Сехниці сильний вітер зруйнував стіну недобудованого будинку. На місці інциденту загинув 55-річний чоловік. Ще дві людини стали жертвами негоди у Вроцлаві, коли на їх автомобіль впало дерево.

За даними Державної пожежної служби Польщі, до вечора по всій країні через сильні пориви вітру травми отримали 13 осіб, зокрема і п'ятеро рятувальників. Загинули чотири людини.

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Загалом, упродовж дня працівники рятувальної служби майже 10 тисяч разів виїжджали на виклики, пов'язані зі стихією. Найчастіше мова йшла про усунення повалених дерев і гілок з доріг, а також допомоги з пошкодженими дахами будинків.

Як повідомляв Главред, на початку жовтня в Польщі трагічно загинув заробітчанин з України. На швидкісній трасі S17 між Любліном і Варшавою 23-річний українець виконував дорожні роботи. Під час того, як чоловік малював дорожню розмітку, його збив вантажний автомобіль.

24 вересня поблизу міста Олесниця на південному заході Польщі в ДТП загинув українець. За попередньою інформацією, йому було близько 30 років. Місцеві правоохоронці розповіли, що водій втратив контроль над авто - транспортний засіб злетів з дороги, а потім перекинувся.

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