glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Німеччина пішла в активний дипломатичний наступ: вимагає негайно поставити танки ЗСУ - Spiegel

4 лютого 2023, 22:36
У відомстві канцлера ФРН все ще сподіваються, що деякі країни погодяться передати танки ЗСУ, і два батальйони будуть оснащені до кінця березня.
Німеччина пішла в активний дипломатичний наступ: вимагає негайно поставити танки ЗСУ - Spiegel
Німеччина переконує інші країни взяти конкретну участь у поставках танків Україні / Вікіпедія, Pixabay

Німеччина намагається переконати інші країни надати Збройним силам України всю необхідну військову техніку, а саме – танки.

Як пише Der Spiegel, німецький уряд пішов в "активний дипломатичний наступ", щоб здійснити заплановане постачання танків Leopard 2 до України. Адже і у відомстві канцлера, і в Міноборони ФРН зростають сумніви щодо вчасних постачань танків.

Повідомляється, що після рішення Шольца про постачання танків Україні Міноборони ФРН відразу розпочало переговори з країнами ЄС. Однак на відеоконференції минулого тижня, на яку запросив новий міністр оборони Борис Пісторіус, жодна країна ЄС не захотіла взяти на себе конкретні зобов’язання щодо участі в пакеті з більш сучасними моделями Leopard 2A6 (саме такі танки передає ФРН).

У зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц, як підкреслює видання, здійснив кілька телефонних дзвінків, в яких намагався домогтися від глав урядів зобов'язань щодо постачання танків Україні. Трьох із них із країн Північної та Південної Європи, як зазначає Der Spiegel, канцлер таки зміг переконати взяти на себе тверді зобов'язання з цього питання.

За інформацією видання, Борис Пісторіус щодня закликав кількох своїх колег нарешті проявити себе. МЗС ФРН також взяло участь у "дипломатичному наступі".

У відомстві канцлера все ще сподіваються, що деякі країни усе ж долучаться, і два батальйони будуть оснащені до кінця березня. Однак оснащення двох підрозділів більше не вважається реалістичним.

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Як зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перші танки Leopard 2 Україна повинна отримати приблизно за 3 місяці. Відправлять два батальйони бойових машин - перші 14 Leopard 2A6 повинні підготувати досить швидко. Також Борис Пісторіус підкреслив, що навчання солдатів ЗСУ керуванню танками Leopard 2 почнеться "дуже скоро".

Вас може зацікавити:

війна в Україні військова допомога Олаф Шольц Німеччина війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:36

Німеччина пішла в активний дипломатичний наступ: вимагає негайно поставити танки ЗСУ - Spiegel

21:59

Перший вилетів: Канада відправила в Україну танк Leopard 2Відео

21:09

"Це законні військові цілі": в Україні не виключають ймовірність потужного удару по МосквіВідео

21:08

"РФ вже йде у наступ на Донеччині": військовий експерт розповів, яка тактика у загарбниківВідео

20:18

"Тиснуть кількістю": військовий розповів про наступ окупантів на ДонбасіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:59

Як зрозуміти, що стосунки вже не врятувати: ознаки близького кінцяВідео

19:53

"Продовжують балансувати": Кулеба назвав країну, з якою Україна має напружені відносиниВідео

19:22

Здати Росії шматок території: як провалився "план Бернса"Погляд

19:20

Гороскоп на тиждень 6-12 лютого 2023: Скорпіонам - прийняття рішень, Козерогам - розрив відносинВідео

Реклама
19:12

Окупанти почали вербувати жінок-ув'язнених на війну з Україною - ГенштабВідео

19:07

Гороскоп Таро на тиждень 6-12 лютого: Ракам - океан можливостей, Тельцям - неминучі конфліктиВідео

19:05

Кинули всі сили: окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Бахмуті - МалярВідео

18:52

Гороскоп на завтра 5 лютого: у Риб - закінчаться сили, Раку доведеться проявити рішучістьВідео

18:50

"Дуже складна ситуація, але хлопці тримаються": лейтенант Нацгвардії розповів про пекло у БахмутіВідео

18:28

"Якщо батьківщина накаже, візьму автомат": Газманов остаточно злетів з котушокВідео

18:21

Колишня дружина Путіна терміново продає вілли та особняки в Європі - PoliticoВідео

18:20

Стане незамінною на кухні: 6 способів, що робити з водою після варіння макаронів

18:04

Дочка Мадонни зганьбилася: її не пустили на модний показВідео

18:01

Вдарить лютий мороз та піде сніг: синоптики назвали регіони, де температура опуститься до -17Відео

17:53

ЗСУ майстерно ліквідували церковного півчого, який добровільно пішов убивати українцівВідео

Реклама
17:26

Тарабарова жорстко розкритикувала запроданку ТодоренкоВідео

17:20

Боєць ЗСУ відверто відповів, чи погіршить ситуацію на фронті нова хвиля мобілізації в РФВідео

17:05

"Ігноруйте Медведєва" : у Зеленського жорстко відповіли на істерику путінського "підданого"Відео

16:19

"Швидше за все, помре": пропагандист Мангушев, який махав черепом нібито захисника Маріуполя, отримав кулю

16:00

"Мета Путіна – щось відгризти і вимагати перемовин": є спосіб приструнити РФ років на 100 – боєць ЗСУВідео

15:56

Навіщо досвідчені господині додають дрібку соди в квасолю: чудесний трюк, який всіх здивуєВідео

15:15

Лісабон відремонтує і поставить Україні танки Leopard 2Відео

15:10

Сіє паніку і відволікає: РФ піде в наступ лише на одній ділянці фронту - військовослужбовецьВідео

14:56

РФ готує новий ракетний удар: лютий для окупантів "специфічний місяць" – ЗСУВідео

14:28

Загострення очікується в лютому і березні: боєць ЗСУ назвав два сценарії наступу РосіїВідео

14:25

Яка справжня ціль російської "СВО"Погляд

14:13

Український дзюдоїст врятував чотирьох побратимів ціною власного життя

14:01

Молодше на 30 років: Леонардо Ді Капріо втішився в романі з ізраїльською моделлюВідео

13:18

"Навіть до Житомирської траси не дійдуть": Україні буде вигідно, якщо РФ атакує з півночі – військовийВідео

13:16

"Абсолютне безумство" : у Лаврова злякалися, що після 150 км ракет Україна отримає винищувачіВідео

13:04

Карась спрогнозував, куди і як будуть наступати ЗСУ в найближчі пів рокуВідео

12:27

Євген Карась. Лютий стане чорним місяцем війниВідеоблоги

12:25

Новий наступ армії РФ: під загрозою два регіони і два великих міста – експертВідео

12:22

У Зеленського розповіли Заходу, що очікує на світ у разі перемоги агресора Росії у війніВідео

12:18

Великий обмін: Україна повернула 116 осіб з ворожого полонуВідео

Реклама
11:38

Навіщо класти лавровий лист у взуття: багатьох здивує цей простий секрет

11:38

У Бахмуті загинув волонтер і колишній морпіх Піт РідВідео

11:09

Медведєв закотив істерику і пригрозив Україні "відповіддю" у разі ударів по Криму і РосіїВідео

10:30

"Спочатку Київ за 3 дні, тепер Бахмут до березня": провал мобілізації може зірвати наступ РФ – експертВідео

10:23

Танки Leopard, Challenger і Abrams незабаром будуть в Україні, їх дуже багато - РезніковВідео

09:42

"Крим буде в оперативному оточенні": Україна може звільнити півострів за однієї умови – майор ЗСУВідео

09:40

В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: нардеп назвав дату і терміниВідео

09:25

Нічні землетруси і раптове божевілля: чому коти різко починають бігати по квартирі

09:06

Ізраїль готовий поставити Україні "військові речі": ЗМІ дізналися деталі діалогу Нетаньяху і МакронаВідео

09:00

Росіяни мають змогу наступати лише на Донбасі, лютий стане чорним місяцем війни – Євген КарасьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти