Німеччина пішла в активний дипломатичний наступ: вимагає негайно поставити танки ЗСУ - Spiegel

У відомстві канцлера ФРН все ще сподіваються, що деякі країни погодяться передати танки ЗСУ, і два батальйони будуть оснащені до кінця березня.

Німеччина переконує інші країни взяти конкретну участь у поставках танків Україні / Вікіпедія, Pixabay

Німеччина намагається переконати інші країни надати Збройним силам України всю необхідну військову техніку, а саме – танки.

Як пише Der Spiegel, німецький уряд пішов в "активний дипломатичний наступ", щоб здійснити заплановане постачання танків Leopard 2 до України. Адже і у відомстві канцлера, і в Міноборони ФРН зростають сумніви щодо вчасних постачань танків.

Повідомляється, що після рішення Шольца про постачання танків Україні Міноборони ФРН відразу розпочало переговори з країнами ЄС. Однак на відеоконференції минулого тижня, на яку запросив новий міністр оборони Борис Пісторіус, жодна країна ЄС не захотіла взяти на себе конкретні зобов’язання щодо участі в пакеті з більш сучасними моделями Leopard 2A6 (саме такі танки передає ФРН).

У зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц, як підкреслює видання, здійснив кілька телефонних дзвінків, в яких намагався домогтися від глав урядів зобов'язань щодо постачання танків Україні. Трьох із них із країн Північної та Південної Європи, як зазначає Der Spiegel, канцлер таки зміг переконати взяти на себе тверді зобов'язання з цього питання.

За інформацією видання, Борис Пісторіус щодня закликав кількох своїх колег нарешті проявити себе. МЗС ФРН також взяло участь у "дипломатичному наступі".

У відомстві канцлера все ще сподіваються, що деякі країни усе ж долучаться, і два батальйони будуть оснащені до кінця березня. Однак оснащення двох підрозділів більше не вважається реалістичним.

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Як зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перші танки Leopard 2 Україна повинна отримати приблизно за 3 місяці. Відправлять два батальйони бойових машин - перші 14 Leopard 2A6 повинні підготувати досить швидко. Також Борис Пісторіус підкреслив, що навчання солдатів ЗСУ керуванню танками Leopard 2 почнеться "дуже скоро".

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