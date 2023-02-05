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"Путін - майстерний брехун": Кулеба оцінив "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського

5 лютого 2023, 18:34
Словами російського диктатора про плани щодо вбивства президента України Володимира Зеленського ніяк не можна довіряти, вважає Дмитро Кулеба.
Кулеба, Путін
Кулеба оцінив "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін багаторазово був викритий у брехні, тому словами про плани щодо вбивства президента України Володимира Зеленського ніяк не можна довіряти. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але все це він зробив. Не обманюйте себе: він вправний брехун. Кожен раз, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану", ‒ підкреслив глава МЗС.

Скандальна заява колишнього прем'єра Ізраїлю про Путіна і Зеленського

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, про що говорив з російським диктатором Володимиром Путіним 5 березня в Москві.

За словами Беннета, Путін запевнив його в перші дні війни, що він не вб'є президента Зеленського.

"Я знав, що Зеленський знаходиться під загрозою, в бункері. Я сказав йому [Путіну]:" Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?"Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", – розповів експрем'єр Ізраїлю.

У відповідь радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що слова колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета про "обіцянку Путіна не вбивати президента України Володимира Зеленського" не відповідають дійсності.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав чиновник у Twitter.

У серпні видання Washington Post розкрило нові деталі підготовки РФ до масштабного вторгнення в Україну. Про плани Кремля розвідці США стало відомо ще в жовтні 2021 року. Російські війська планували взяти Київ у кільце і захопити столицю за 3-4 дні. Російський спецназ повинен був знайти і змістити президента Володимира Зеленського (убивши його, якщо буде потрібно) і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Кулеба
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