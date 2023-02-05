"Путін - майстерний брехун": Кулеба оцінив "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського

Словами російського диктатора про плани щодо вбивства президента України Володимира Зеленського ніяк не можна довіряти, вважає Дмитро Кулеба.

Кулеба оцінив "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін багаторазово був викритий у брехні, тому словами про плани щодо вбивства президента України Володимира Зеленського ніяк не можна довіряти. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але все це він зробив. Не обманюйте себе: він вправний брехун. Кожен раз, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану", ‒ підкреслив глава МЗС.

Скандальна заява колишнього прем'єра Ізраїлю про Путіна і Зеленського

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, про що говорив з російським диктатором Володимиром Путіним 5 березня в Москві.

За словами Беннета, Путін запевнив його в перші дні війни, що він не вб'є президента Зеленського.

"Я знав, що Зеленський знаходиться під загрозою, в бункері. Я сказав йому [Путіну]:" Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?"Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", – розповів експрем'єр Ізраїлю.

У відповідь радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що слова колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета про "обіцянку Путіна не вбивати президента України Володимира Зеленського" не відповідають дійсності.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав чиновник у Twitter.

У серпні видання Washington Post розкрило нові деталі підготовки РФ до масштабного вторгнення в Україну. Про плани Кремля розвідці США стало відомо ще в жовтні 2021 року. Російські війська планували взяти Київ у кільце і захопити столицю за 3-4 дні. Російський спецназ повинен був знайти і змістити президента Володимира Зеленського (убивши його, якщо буде потрібно) і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд.

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