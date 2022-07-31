Планував Зернові переговори в Туреччині: несподівані деталі загибелі Вадатурського

Наступного тижня бізнесмен збирався відвідати Туреччину з питання експорту зерна.
Загибель відомого аграрного бізнесмена Олексія Вадатурського в результаті обстрілу РФ Миколаєва могла бути не випадковою.
Це могло бути цілеспрямованим вбивством з боку російських окупантів. Про це сказала глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в ефірі 24 каналу.
За її даними, наступного тижня бізнесмен збирався відвідати Туреччину з питання експорту зерна.
"Я вважаю, що це може бути пов'язано з тією кризою, яку Росія намагається зробити в світі. Наступного тижня пан Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з ним. У цій ситуації повинні розібратися, це могло бути навмисним, – підсумувала Замазєєва.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Олексій Вадатурський - український підприємець, Герой України, власник однієї з найбільших в Україні зерноторгових компаній "Нібулон" - був убитий в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва.
Інформацію про це підтвердив заступник голови Миколаївської ОВВА Юрій Гранатуров.
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