Росіяни атакували ракетами Миколаїв: зруйнували зупинку і вбили 5 людей

Росіяни атакували ракетами Миколаїв/ news.pn

Російські загарбники вранці у п’ятницю, 29 липня, вдарили ракетами по одному з районів Миколаєва. Ворожий снаряд влучив поряд із зупинкою громадського транспорту.

Внаслідок атаки окупантів загинули п’ятеро мирних мешканців, ще семеро постраждали. Про наслідки влучання ракети розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні.

Спочатку він повідомив, що після ракетної атаки "12 людей лежить на землі", а на місце події вирушили автомобілі швидкої допомоги. Потім уточнив, що вже відомо про п’ятьох загиблих та сімох поранених.

Кім зазначив, що окупанти, вочевидь, змінили тактику через успіхи, які демонструють Збройні сили України.

"Будьте дуже обережні. Тому що і вчора, і сьогодні вони (російські окупанти – ред.) обстрілюють місто вдень, коли всі люди займаються своїми справами. Не нехтуйте повітряними тривогами!", – закликав голова ОВА жителів Миколаєва.

У якому стані постраждалі

Як повідомляють місцеві новинні сайти із посиланням на слова міського голови Олександра Сєнкевича, четверо постраждалих зараз перебувають в реанімації, трьох оперують.

Також голова ОВА Віталій Кім нагадав, що загарбники здійснили обстріл Миколаєва також близько 19:50 напередодні ввечері, 28 липня. Ракета влучила у подвір’я приватних житлових будинків, було зруйновано три будівлі. Крім цього, значні пошкодження отримали сусідні будинки. Також був пошкоджений пункт видачі гуманітарної допомоги. Троє осіб внаслідок цієї ракетної атаки були поранені.

"Вчора (28 липня – ред.) під час не комендантської години поцілили в спальний район міста, внаслідок чого зруйновано багато будинків. Там немає навіть натяків на воєнний об'єкт", – наголосив Кім.

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Нагадаємо, російські окупанти під ранок 29 липня вдарили по центральній частині Харкова. У місті зафіксовані два "прильоти" – в двоповерховий будинок і в будівлю одного з вищих навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що окупант збив на Херсонщині гвинтокрил К-52 своєї ж армії. Тепер ЗСУ розшукують російського військового, щоб вручити йому чималу винагороду за таку допомогу українському війську.

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