План завершення війни в Україні: дипломат назвав мету Бразилії та КНР

Олег Шамшур назвав мету формули щодо України, яку пропонують Китай і Бразилія.

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В Україні оцінили "мирний план" Бразилії та КНР / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скрін із відео

Ключове:

Шамшур оцінив ініціативу Бразилії та КНР

Що може увійти до Формули миру

Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур прокоментував заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про те, що Україна могла б імплементувати китайсько-бразильську або африканську ініціативу у Формулу миру Києва.

В інтерв'ю Главреду він погодився з думкою про те, що пропозиції від КНР, Бразилії та Африки не відповідають Статуту ООН.

"Поділяю ваше здивування. Тут можна лише губитися в здогадках", - підкреслив у коментарі український дипломат.

/ Инфографика: Главред

Водночас він вказав на те, що поки незрозуміло, яким конкретно чином можна реалізувати таку пропозицію.

"Пригадується приклад із дитинства про симбіоз їжака з якоюсь іншою твариною. Взагалі незрозуміло, як це можна зробити. А ось мета формули, яку пропонують Китай і Бразилія - цілком зрозуміла. Формула зі сфери російських інтересів", - додав Шамшур.

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена погодитися на мир.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки.

Як повідомляв Главред, План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде представлений суспільству. Однак опублікують його не в повному обсязі, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритими.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:

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