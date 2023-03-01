"Плакала, але вирішила боротися": 19-річна захисниця втратила ногу в бою проти окупантів

10 лютого під час виконання бойового завдання її машина потрапила під мінометний обстріл.

Дівчина втратила ногу після російського обстрілу / instagram.com/libkos/

19-річна захисниця України на ім'я Руслана втратила ногу на війні проти Росії, але не здалася.

24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, їй було всього 18 років. Майже відразу вона пішла добровольцем до лав ЗСУ. Бо не могла стояти осторонь, бо мала щось зробити, розповіли військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

"Руся отримала посаду оператора-зв'язківця. Це, по суті, вуха наших Збройних сил. Її робота полягає в тому, щоб приймати інформацію про виходи і приходи снарядів, переміщення техніки, піхоти, будь - яких підозрілих звуках або вибухах - і передавати командуванню. Її робочий графік був практично цілодобовим, працювати треба і вдень, і вночі", - йдеться в повідомленні.

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Захисниця України / instagram.com/libkos/

10 лютого під час виконання бойового завдання її машина потрапила під мінометний обстріл. Саме так дівчина втратила ногу, але, за словами лікарів, ще 10 секунд і могла б втратити життя.

Дівчина втратила ногу після російського обстрілу / instagram.com/libkos/

"За словами рідних, перші два дні в лікарні Руся плакала, плакала без зупинки. А потім вирішила боротися. Сьогодні вона хоче стати прикладом для всіх, хто втратив кінцівки на цій війні. Показати, що в її стані можливе активне повноцінне життя. Попереду дуже багато роботи, надважка реабілітація, протезування. Але у нас немає сумнівів, що ця дівчина не зійде з наміченого шляху. І вона зможе стати символом незламності", - розповіли фотографи.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, в бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок-він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлупянець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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