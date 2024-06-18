Плацдарм для звільнення області: полковник оцінив просування ЗСУ на Сході

Військовий аналітик наголошує, що просування Сил оборони в Серебрянському лісі може створити плацдарм для звільнення Луганщини.

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Полковник оцінив просування ЗСУ на Сході / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 4 окрема танкова бригада

Сили оборони України успішно просуваються в Серебрянському лісі на Луганщині, що є неприємною новиною для Кремля в політичному аспекті. Про це в ефірі телемарафону повідомив полковник ЗСУ, військовий експерт Петро Черник.

Він також зазначив, що захоплення нових позицій в Серебрянському лісі може стати оптимальним плацдармом для подальшого просування українських військових та деокупації області.

"Такий плацдарм цілком може бути оформлений. І він почав формуватися. Розуміємо, що кілометр на два – це ротний опорний пункт, і це дуже непогано", - вказав експерт. відео дня

Крім того, Черник наголосив, що наступ ЗСУ в Серебрянському лісі може бути серйозним ідеологічно-політичним моментом.

"Тому що це Луганщина. Росіяни ніяк не можуть вийти на адміністративні кордони області, яка здебільшого, в основному десь на 99% окупована", - пояснив Черник.

Військовий експерт резюмував, що це є "дуже серйозно і дошкульно для росіян в політичному сенсі".

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Просування ЗСУ в Серебрянському лісі - що відомо про контрудари ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин відмовився коментувати успіхи українських військових в Серебрянському лісі і закликав до тиші під час проведення операції.

Силами оборони України 7 червня було відбито населений пункт Калинівка, що розташований північніше міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Українські військові 23 квітня зазнали мінімального опору відбили частину територій у Серебрянському лісі і повернули їх під контроль України. Про це розповів командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко.

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