Під Покровськ необхідно перекинути спецпідрозділи: Романенко заявив про важку ситуацію

Ворог перекидає резерви на Курський напрямок з Харківського, Куп'янського, Херсонського і Запорізького напрямків.

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На Покровському напрямку потрібні нові бригади / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що росіянам бракує сил для одночасного просування на всіх напрямках.

"Ситуація на східному фронті, зокрема на Покровському та Торецькому напрямках, набула критичного стану. Однак, попри важкі обставини, спостерігаються елементи стабілізації завдяки перекиданню резервів Сил оборони. Аналіз показує, що це сталося не стільки через формування додаткових резервів, скільки завдяки переміщенню військ з інших ділянок фронту", - зауважив Романенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами генерал-лейтенанта, ворог перекидає резерви на Курський напрямок з Харківського, Куп'янського, Херсонського і Запорізького напрямків. Перекидання ворожих резервів з Покровського напрямку не відбувається, але сили та засоби, які були виділені для захоплення Покровська, тепер переміщуються на Курський напрямок.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

"Росіянам бракує сил для одночасного просування на всіх напрямках, що є позитивним сигналом. Нам потрібно залучити додаткові сили, щоб перервати наступальний імпульс противника найближчими тижнями. Також важливо залучити засоби ураження Сил оборони України, зокрема ГУР та СБУ, щоб допомогти військам на Покровському напрямку", - наголосив Романенко.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що прискорилося просування росіян у напрямку Покровська. Британська розвідка вважає, що швидкість просування противника уповільниться, як тільки росіяни потраплять у район житлової забудови населеного пункту.

У РФ буде три напрямки для наступу, якщо вони захоплять Покровськ. Майор ЗСУ Максим Жорін попереджає про можливість атаки РФ на півдні, де росіяни можуть намагатися оточити українське угруповання, а також не відкидає варіанту наступу ворога на Дніпропетровську область.

Начштабу "Азову" розповів про майбутні плани РФ, якщо вона захопить Покровськ. Росіяни мають величезну перевагу у живій силі на Покровському напрямку. Якщо вони зможуть захопити Покровськ, то далі підуть на Слов'янськ та Краматорськ, вважає Богдан Кротевич.

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