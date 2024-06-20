Світ стоїть перед ядерною загрозою: Снєгирьов розповів про запасний план Путіна

Основний розрахунок Російської Федерації на те, що зміна політичних еліт дасть можливість заблокувати військово-технічну допомогу Україні.

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Які плани путіна на ядерну зброю проти України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

В інтервʼю Главреду військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів про те, чи є в росіян запасний план, якщо і ці погрози не подіють, а Захід буде надалі постачати нам зброю і, навпаки, розгорне ядерні сили і приведе їх у бойову готовність - які дії будуть виконувати в РФ.

"Перш за все, очікувати результатів виборів як низки європейських країн, де будуть проводитися вибори (Франція, Німеччина), так і, відповідно, виборів президента Сполучених Штатів. Основний розрахунок Російської Федерації на те, що зміна політичних еліт дасть можливість заблокувати військово-технічну допомогу Україні і змінити сам характер військового протистояння в нашій державі. А щоб спонукати наших партнерів до початку переговорного процесу робляться певні демарші. Наприклад, демарш з Кубою, який (на думку росіян) має нагадати США події Карибської кризи 1960-х років. Тобто знову проводяться чіткі історичні паралелі – російська ескадра прибула до берегів Куби, причому там представлений підводний човен-носій ядерної зброї", - зазначив Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Путін чітко дає зрозуміти, що світ стоїть перед ядерною загрозою, так само, як це було у 60-х роках минулого століття, цим напрявляє весь світ сідати за стіл переговорів.

"Причому він тисне безпосередньо на Сполучені Штати, прекрасно розуміючи, що на Велику Британію натиснути неможливо, бо прекрасно розуміють реакцію цієї країни. Як і розуміє, що Сполучені Штати на даний момент втрачають гегемонію. І щоб унеможливити подальші сценарії, Сполучені Штати можуть піти на так звані мирні переговори з Російською Федерацією, де українське питання не буде стояти основним на порядку денному", - пояснив експерт.

Відтак буде показана загальна картина того, що вдалося уникнути ядерного протистояння, але шляхом територіальних поступок з боку України.

"Основна картинка буде про те, що світ, як і в 1960-х, стояв перед загрозою ядерною катастрофи, але за 10 хвилин до її початку дві наймогутніші країни світу знайшли можливість порозумітися. І цей сценарій для України – найбільш небезпечний з усіх, які наразі намагається реалізувати Російська Федерація", - наголосив Снєгирьов.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Снєгирьова Главреду про ядерні погрози Путіна:

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що військовий експерт Сергій Ауслендер розкрив ядерні загрози Росії до України. Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях на окупованих територіях України.

НАТО планує розгорнути більшу кількість ядерної зброї через загрозу з боку РФ і Китаю. Поки існує ядерна зброя, Альянс залишатиметься ядерним, адже світ, де РФ, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має - це більш небезпечний світ.

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