Перша ніч без ракетних ударів, але на позиціях - бої: що зараз відбувається в Авдіївці

Окупанти намагаються оточити місто. Вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо Авдіївки.

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В Авдіївці ще залишаються 1600 осіб / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Минулої ночі в Авдіївці вперше після загострення не було ракетних ударів. Однак на позиціях захисників тривають запеклі бої. Російські окупанти не зупиняють штурми.

Як розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, окупанти намагаються оточити місто. Вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо Авдіївки.

"Дуже гаряче (...) Все більше і більше нових сил перекидають для реалізації своїх завдань. По місту - ніч більш-менш спокійно пройшла. Це перша ніч після загострення, коли в місті не було ракетних ударів", - сказав Барабаш.

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При цьому, за його словами, відносне затишшя не стосується позицій захисників біля Авдіївки.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції з півночі та півдня, тривають стрілецькі бої. Росіяни використовують дрони, артилерію танки, РСЗВ, авіацію.

Начальник ГВА також додав, що поки в Авдіївці не можуть проводити рятувально-розшукові роботи. Станом на ранок 14 жовтня в Авдіївці залишаються 1600 осіб, вчора вдалося евакуювати одну людину.

Ситуація біля Авдіївки - останні новини

Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдачі. Кремль намагався піднести свій наступ на Авдіївку та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

РФ намагається взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з флангів з півночі та з півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу і продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.

Крім того, російські окупанти використовують фосфорні боєприпаси під час проведення наступу на Авдіївському напрямку.

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