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Ситуація майже критична: ворог застосував нову тактику штурмів - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
13 жовтня 2023, 11:25 оновлено 13 жовтня, 11:39
Ситуація близька до критичної. Майор МВС розповів про хід ведення бойових дій в районі Авдіївки.
Армия, солдаты, авдеевка
Окупанти застосували нову тактику штурмів - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: Головне управління розвідки, deepstate

Росіяни застосували нову тактику ведення бою в районі міста Авдіївка, що на Донеччині. Ситуація близька до критичної. Про це в ефірі Еспресо повідомив майор МВС, офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов

"Ситуація надзвичайно різка, близько критичної. Збройні Сили України титанічно захищають Авдіївку. Ворог має резерви живої сили, атаки відбуваються постійно, я можу сказати, що хвиля масова, яка була 10 жовтня, була ліквідована, ті цілі, які вони ставили, ми повністю нівелювали", – зазначив він.

Офіцер також повідомив деталі про нову тактику ворожих штурмів. Окупанти атакують малими групами від 8 до 20 осіб.

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"Але маючи досить серйозний резерв у своїх бійцях, вони кидають їх на ці штурми і досить небезпечні та їх багато. Тобто це ситуація дуже різка на фронті, постійно потребуємо логістичної допомоги. Тому, я думаю, що зараз вони групуються і намагатимуться перерізатимуть дорогу, мабуть, використовуватимуть там певну техніку. Ситуація досить серйозна та важка", - наголосив він.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з півночі та півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу й продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.

Також, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що біля Авдіївки тривають важкі бої. Країна-агресор РФ активізувалася на цьому напрямку, щоб відвернути увагу українських військових, щоб Сили оборони України не могли просуватися на Південному чи Запорізькому.

Водночас, як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, за останні три дні російські окупанти захопили 4,52 квадратних кілометри території на різних напрямках навколо Авдіївки. Ворожі війська знаходяться на відстані 3,32 км від дороги - української лінії зв'язку.

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війна в Україні Авдіївка контрнаступ ЗСУ
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