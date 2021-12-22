"Шкіра стала товстіша": Олена Кравець розповіла, як змінився Зеленський за час президентства

Олена Кравець вважає, що у Зеленського "шкіра стала товстіша" / Фото Facebook Слуга народу

Актриса Кварталу 95 Олена Кравець розповіла, як, на її думку, змінився Володимир Зеленський за час свого президенства.

Артистка зізналася в інтерв'ю Маші Єфросиніній в програмі Экзамен, що активно за політикою і новинами не стежить.

"Але я стежу за тим, як Вова (Володимир Зеленський, - ред.) виглядає. Тому що я давно його знаю, мені важливо. Як у нього ось тут ось (вказала на область між брів, де з'являється зморшка, – ред.)... Як він напружений, напружене обличчя", - сказала актриса.

Кравець вважає, що її ексколега Володимир Зеленський сильно змінився через колосальну напругу та навантаження, але не втратив "природне, людське".

"Я думаю, що у нього стала товстіша шкіра, метафорично висловлюючись", - сказала вона.

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"Як ми жартуємо, Вова знайшов собі "нормальну роботу", – з гумором додала Кравець і пояснила, що такий жарт народився, тому що коміки часто чули закиди: мовляв, вони займаються "свистоплясками", а не "нормальним" заняттям.

Олена Кравець зізналася, що не перейменовувала друга і кума в телефоні та, як і раніше, може називати його Вовою.

"Ти розумієш, що все вже не так, як раніше. Але в той же час ти бачиш ту ж людину і розумієш, що попри колосальне напруження і навантаження, з якими він зіткнувся, і якісь напевно нові знання, що не були йому відкриті до того, як він збирався очолити країну - я думаю, там багато потрясінь різних – попри це він залишився для мене Вовою. Не Володимиром Олександровичем. Я цьому дуже рада", - зізналася вона.

"Сім'я Зеленських для мене - друзі, з якими я дуже рідко бачуся останнім часом", - додала артистка.

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Як відомо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах, отримавши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як глава держави.

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