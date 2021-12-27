Дружина Гордона розповіла про плани зробити Вєрку Сердючку президентом України

Андрію Данилку нібито пропонували балотуватися в Президенти України / instagram.com/an.danilko/

Український шоумен, продюсер і актор Андрій Данилко, відомий своїм сценічним персонажем співачки Вєрки Сердючки, міг повторити долю чинного президента України Володимира Зеленського. Як заявила головний редактор видання Гордон Алеся Бацман, в 2019 році його нібито "планували" зробити главою держави та пропонували "великі гроші".

"Його (Данилка, - ред.) вмовляли це зробити, дуже багато вмовляли. Приходили від різних сил, партій. Обіцяли дуже великі гроші", - сказала журналістка у програмі Хард з Влащенко на каналі Україна 24.

За словами Бацман, Данилко зміг би повністю перевернути "політичний ландшафт" країни на той час. Однак артист відмовився.

"Він сказав: "Я хочу зберегти себе". Ось це те, що не вдалося Володимиру Зеленському", – сказала журналістка.

Бацман нагадала, що в 2019-му бажання балотуватися в президенти виявляв і лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Журналістка зазначила, що нібито політики переживали, що якщо Вакарчук піде на вибори, то "це поламає все". Бацман вважає, що лідеру ОЕ "не вистачило сміливості й рішучості", тоді як Зеленський "пішов і виграв вибори".

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Як відомо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський був обраний Президентом України на чергових виборах, отримавши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як глава держави.

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Як повідомляв Главред, соціологічна група Рейтинг оцінила електоральні симпатії українців. Згідно з проведеним опитуванням, з'ясувалося, що якби вибори президента України пройшли на початку грудня 2021 року, то в першому турі найбільшу підтримку виборців отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

За Зеленського проголосували б 23,5% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з серединою листопада (23,1%) рейтинг чинного президента не змінився,

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