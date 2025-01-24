Переведення в піхоту техніків ВПС і ППО: у Генштабі зробили важливу заяву

Висококваліфікований персонал ВПС не переводитимуть у піхоту, кажуть у Генштабі.

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У ЗСУ прокоментували інформацію про переведення фахівців у піхоту / Вікіпедія

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Військових окремих спеціальностей заборонено переводити в інші види ЗСУ

Потреба в особовому складі піхоти не зникла

Повітряні сили ЗСУ просять ЗМІ та публічних осіб виважено коментувати чутливу тему проходження служби та переведення військовослужбовців до інших видів військ.

"У Повітряних Силах працюють гарячі лінії для зворотного зв'язку, зокрема щодо недопущення випадків несанкціонованих переведень військовослужбовців Повітряних Сил до інших родів і видів ЗСУ", - йдеться в повідомленні ПС.

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Там додали, що якщо такі випадки відбуватимуться, потрібно повідомляти про них і буде відповідне реагування. Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності, за якими заборонено переведення військовослужбовців ВПС в інші види ЗСУ.

Що кажуть у Генштабі

Зі свого боку речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій зазначив, що розпорядження головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо заборони переведення до піхотних підрозділів висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил ЗСУ є чинним, тож їм нема чого хвилюватися.

Висококваліфікований персонал ВПС, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків, не переводитимуть у піхоту, додав спікер.

На зазначених фахівців було витрачено кошти, їхній унікальний досвід фактично ніхто не замінить. Проте потреба в особовому складі піхоти не зникла, каже він.

Представник Генштабу уточнив, що потрібно підвищити кількість особового складу в механізованих бригадах. Поточні можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу, тому зменшуються деякі частини ЗСУ, що займаються логістикою, забезпеченням та обслуговуванням.

У чому причина скандалу

Про те, що військових, які обслуговують західні системи ППО IRIS-Т переводять у піхоту, раніше повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його даними, військовим технікам надходять розпорядження на переведення або виключення з частини. Гончаренко підкреслив, що сумнівається в заявах Генштабу і каже, що якщо таких техніків відправляють у піхоту, то постає питання про те, хто буде замість них обслуговувати західне озброєння.

/ Главред

Раніше видання The Gardian зазначало, що українське командування нібито відправляє бійців ППО на фронт як піхоту. Усе нібито через дефіцит особового складу. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що такі твердження є недостовірним і некоректним. Зазначається, що певна кількість військових зі складу підрозділів ЗС ЗСУ справді перепризначені на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

Як повідомлялося раніше, 2025 року в Україні планується масштабна програма базової військової підготовки для всіх чоловіків віком 18-25 років, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Речник МЗС Георгій Тихий додав, що Україна обговорює з партнерами питання мобілізації та зниження вікового порогу, але основною проблемою залишається затримка поставок обіцяного озброєння, повідомляв Главред.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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