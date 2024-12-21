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Бійців ППО "кидають" у піхоту: у Генштабі ЗСУ пояснили, що відбувається

Ангеліна Підвисоцька
21 грудня 2024, 16:51оновлено 21 грудня, 17:24
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У Генштабі розповіли, яких військовослужбовців перепризначають зі складу рот охорони ПС ЗСУ.
ВСУ
Генштаб розказав, чи відправляють бійців ППО у піхоту / Колаж: Главред, фото: 103 ОБр ТРО, 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ

Британське видання The Gardian зазначало, що українське командування нібито відправляє бійців ППО на фронт як піхоту. Все нібито через дефіцит особового складу.

Як зазначалося зі слів офіцера одного з підрозділів, "ситуація доходить до критичної точки, коли ми не можемо гарантувати ефективність ППО".

"Ці люди не підготовлені до піхотних боїв, і якщо їх захоплять у полон, це може призвести до витоку важливої інформації", — додав він.

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Деякі офіцери заявляють, що є випадку, коли бійців з ППО нібито перекидають у піхоту з метою покарання.

"У мене залишилося менше половини особового складу. Комісія, яка приїжджала нещодавно, вимагала ще більше людей. Але кого ми можемо дати? Лише тих, кому за 50, або тих, хто вже отримав поранення. Це катастрофічно впливає на нашу роботу", - зазначив офіцер.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ заявив що такі твердження є недостовірним та некоректним.

Зазначається, що визначену кількість військових зі складу підрозділів ПС ЗСУ дійсно перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, як стверджується, мова не йде про фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба.

"У Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі акцентували на тому, що ситуація на лінії бойового зіткнення дійсно складна і перед Україною стоїть завдання - втримати фронт. На виконання цієї задачі були спрямовані рішення про переведення деяких військовослужбовців тилових підрозділів у бойові частини.

"При цьому кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені", - додали у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ. Сергій Згурець повідомив, що ситуація в районі Великої Новосілки виглядає більш критичною. Противник мав певні успіхи, коли наші військові вибили ворога з Нового Комара кілька днів тому.

РФ влаштувала "Успенівський мішок" для ЗСУ. Російські окупаційні війська захопили Трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента "Успенівського мішка". Не всі українські військові змогли вийти з оточення, повідомили у каналі DeepState.

Росіяни намагаються обійти Курахове - полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто. У Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.

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