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Зниження мобілізаційного віку в Україні: в МЗС зробили заяву щодо "тиску" США

Юрій Берендій
28 листопада 2024, 20:46
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В МЗС наголосили, що питання зниження мобілізаційного віку в Україні не є предметом напруженості в ході переговорів із країнами-партнерами.
Зниження мобілізаційного віку в Україні: в МЗС зробили заяву щодо 'тиску' США
У МЗС підтвердили дискусії про зниження мобілізаційного віку / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Коротко:

  • В МЗС визнали, що обговорюють з партнерами питання мобілізації
  • Зниження мобілізаційного віку не є джерелом напруженості або критики країн-союзників України

Україна обговорює з західними партнерами питання мобілізації та зниження мобілізаційного віку, але вважає, що головною проблемою залишається затримка поставок обіцяної зброї. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 28 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що питання зниження мобілізаційного віку дійсно піднімається в переговорах, проте не є джерелом напруженості чи критики з боку партнерів.

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"Хочу зауважити, що це Україна зазвичай ініціює такі обговорення. На наших переговорах ми повідомляємо партнерам про динаміку мобілізації, яка в нас відбувається", - пояснив він.

Тихий підкреслив, що це лише одна зі складових ширшої дискусії, яка також охоплює теми постачання зброї, оборони, санкцій і стримування.

Водночас він зауважив, що Україні зараз бракує необхідного озброєння та обладнання для забезпечення вже мобілізованих військовослужбовців..

"Коли ми читаємо джерела, які стверджують, що Україна повинна мобілізовувати більше, і це головна проблема, у нас інше бачення. На нашу думку, вже оголошена допомога, зброя та обладнання, повинні прибути в Україну швидше", – зазначив Тихий.

Що цьому передувало

27 листопада високопосадовець адміністрації США в коментарі Reuters наголосив, що Україна має знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки посилення мобілізації може суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

Чиновник зазначив, що російські війська демонструють стабільний прогрес на сході України та Курському напрямку, поступово відтісняючи позиції ЗСУ.

За його словами, Україні необхідно залучити більше солдатів і активніше формувати нові підрозділи для протидії російській агресії.

"Зараз потрібна робоча сила... Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати велике значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою", - сказав він.

Зниження мобілізаційного віку в Україні: в МЗС зробили заяву щодо 'тиску' США
Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна стикається з нестачею зброї для забезпечення вже мобілізованих солдатів, і основною причиною цього є затримки у постачанні військової допомоги від західних партнерів. Таку заяву зробив радник президента України Дмитро Литвин, коментуючи пропозиції США щодо зниження мобілізаційного віку.

Тим часом Державний реєстр "Оберіг" почав збирати дані про чоловіків віком від 16 до 60 років, які раніше не перебували на військовому обліку та не відвідували ТЦК. Однак чоловіки, старші за 25 років, як і раніше, мають ставати на облік особисто, відвідавши ТЦК, тоді як у системі "Резерв+" можна лише оновити дані. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №12222, який пропонує знизити максимальний вік мобілізації з 60 до 55 років. Водночас документ передбачає, що громадяни старше 55 років можуть продовжити службу за власним бажанням, якщо відповідають законодавчим критеріям.

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Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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