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Перемир'я не допоможе: закінчити війну "раз і назавжди" неможливо - політолог

Марія Николишин
8 серпня 2024, 04:30
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Україна в умовах непатріотичного перемир'я отримає мир, який живитиме реваншистські настрої, каже політолог.
Перемир'я не допоможе: закінчити війну 'раз і назавжди' неможливо - політолог
Який ризик продовження війни після перемир'я / колаж: Главред, фото:17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Наразі, у Заходу "рішучість закінчити війну раз і назавжди" не визріла. У світі, що стрімко змінюється, "раз і назавжди" неможливо. Той світ, який сформувався після Другої світової війни з усіма інституціями на кшталт ООН, ЮНЕСКО і системою міжнародного права, руйнується. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він зазначив, що повторюється та сама історія, що свого часу з Лігою націй, з якої виключили СРСР після того, як він напав на Фінляндію.

"Тоді Ліга націй виявилася не в змозі зупинити військову агресію, а, зрештою, і Другу світову війну, яка почалася незалежно від пацифістських настроїв, що панували в Європі. А що стосується нинішньої системи, то поки не сформуються нові правила гри, новий світопорядок, нічого "раз і назавжди" не буде. Всеосяжне політичне врегулювання у відносинах Росії та України не станеться. На жаль, зубну пасту загнати в тюбик уже нереально, якщо її видавили. І ризик продовження війни буде дуже високий", - каже політолог.

Він підкреслив, що зрозуміло, що Україна в умовах непатріотичного перемир'я отримає мир, який живитиме реваншистські настрої.

"За великим рахунком, Україна буде радикально антиросійськи налаштована. Навіть якщо буде досягнуто домовленості про обмеження чисельності збройних сил, обійти цей пункт не буде великою проблемою. Припустимо, чисельність ЗСУ у нас 100 тисяч, а чисельність Нацгвардії - 200-250 тисяч, і вона озброєна важкими озброєннями. Тому в разі, якщо просто буде зафіксовано перемир'я і змовкнуть гармати, ризик продовження війни буде дуже великий", - наголошує Золотарьов.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Він також додає, що для України найбільший ризик інший.

"Як казали в Німеччині, "насолоджуйтеся війною, бо мир буде жахливим". І справді перші кілька років миру для Німеччини, її східної та західної частин, були жахливими. Але потім з різною швидкістю там переварили наслідки війни: відновили економіку, нормальне життя тощо. На Україну чекають кілька дуже важких років, коли люди повернуться з фронту, а перспектив у країні ніяких не буде. Як вони поводитимуться? Природно, це провокуватиме радикалізм, тобто люди намагатимуться вирішувати питання тут так, як вони вирішували їх на фронті. А в політиці пануватимуть реваншистські настрої. Говорити про якийсь раціональний вибір не доводиться", - продовжує директор аналітичного центру.

За його словами, тієї України, яка була до 24 лютого 2022 року, вже немає.

"Так що мене більше турбує післявоєнний світ і умови, в яких доведеться жити країні. І, так, ризик того, що ми отримаємо продовження війни, буде дуже великий", - підсумував Андрій Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський упевнений, що "гарячу стадію" війни в Україні можна завершити за підтримки Заходу вже наприкінці 2024 року.

Військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник говорив, що війна Росії проти України незабаром не закінчиться, особливо в тому випадку, якщо будуть перемовини. Українська армія отримає хороші шанси на перемогу у війні, якщо російська держава розпадеться, але такий сценарій малоймовірний.

Також повідомлялось, що війна може завершитись тоді, коли Путін буде зазнавати настільки непоправних втрат, що навіть в середньостроковій перспективі у нього не буде можливості оговтатись.

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перемир'я війна в Україні Андрій Золотарьов війна Росії та України мирні переговори з Росією
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