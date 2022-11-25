Перемир'я - єдиний шанс для Путіна перемогти, Захід має посилити підтримку України - CNN

Захід має посилити підтримку Києва, вважають експерти / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Перемир'я або переговори з Україною можуть бути єдиним шляхом до "перемоги", можливим в даний момент для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки його армія виснажена, а запаси зброї вичерпуються.

Водночас слабшає воля Заходу, яка може виявитися не менш небезпечною для Києва, і на яку майже напевно розраховує російський диктатор. Про це йдеться в матеріалі CNN.

"Єдине, що робить передчасне перемир'я, – це дозволяє обом сторонам переозброїтися. І оскільки Росія зараз найбільш знедолена, вона найбільше виграє, а потім відновить війну. Так що все, що ви "купуєте" за перемир'я, – це продовження війни. Це не вирішило б жодної з основних її проблем", – заявив старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу CNA і дослідник російського військового комплексу Майкл Кофман.

За словами експертів, вже зараз Росія починає переозброюватися. Наявність боєприпасів була одним з найбільш вирішальних аспектів цієї війни, вважає Кофман.

"Якщо ви спалите 9 мільйонів патронів, ви не зможете зробити їх за місяць. Тож, питання в тому, який темп виробництва боєприпасів і що можна мобілізувати" – додав він.

Аналітик зазначив, що згідно з наявною у нього інформацією, виробництво боєприпасів відбувається в дві, а на деяких заводах в три зміни на день в Росії. Це говорить про те, що "у них є комплектуючі, інакше вони не стали б працювати в подвійну і потрійну зміни".

Тим не менш, деякі високопоставлені американські та західні чиновники, здається, прагнуть або, принаймні, готові наполягати на перемир'ї та переговорах на даний момент.

"Коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, не втрачайте її. Скористайтеся моментом", - заявив нещодавно глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

При цьому експерти закликають західні країни посилювати підтримку українців, які напередодні чергової зими страждають від масованих ракетних ударів російських окупантів.

Переговори Росії та України

Захід посилав сигнали про те, що глава країни-агресора РФ Володимир Путін вже готовий до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Київ зацікавлений виключно в публічному форматі діалогу, оскільки Росія веде війну проти України. Про це 16 листопада заявив президент України Володимир Зеленський.

15 листопада Зеленський під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність Української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

10 листопада Зеленський зробив заяву про те, що Україна готова до переговорів з Росією. Однак це має бути вже інша країна, яка визнає себе окупантом. За його словами, Путін говорить мовою ультиматумів і не пропонує конструктивної позиції. Київ не буде ні про що говорити з Москвою, доки вона не виведе свої війська.

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