Літак України Мрія вразив іноземців: побачити найбільший у світі лайнер прибули жителі 5 країн

Літак Ан-225 Мрія 5 лютого повернуся до України / facebook.com/dmytrozagumenny

Днями в аеропорту міста у Данії побували близько 2000 осіб, включаючи іноземців з Фінляндії, Німеччини, Норвегії, Швеції та Англії. Вони спостерігали за тим, як приземляється український лайнер Антонов Ан-225 Мрія – найбільший у світі вантажопідйомний лайнер. Спостерігачі були вражені характеристиками літака. Вантажне повітряне судно вже повернулося до Києва.

Як повідомляє місцеве видання Kristeligt Dagblad, літак Антонов Ан-225 Мрія днями приземлявся у Біллунді. Багато хто прибув в аеропорт, щоб особисто подивитися на лайнер.

Журналісти в публікації відзначили технічні характеристики українського літака-найбільшого в світі вантажопідйомного лайнера.

"Для порівняння, звичайний пасажирський літак, наприклад Боїнг 737-800, має розмах крила менше половини, тобто 35,8 метра. І це 37,5 метрів в довжину. При цьому він має так звану злітну масу 640 тонн. У всьому світі існує тільки один екземпляр літака, тому це особливий день для аеропорту і для тих, хто цікавиться польотами", - сказано в публікації.

Вказувалося, що Ан-225 приземлявся у Данії вже втретє, проте в аеропорту Біллунда лайнер опинився вперше.

Реклама

Люди приїжджали в аеропорт, щоб на власні очі подивитися на повітряне судно.

Менеджер аеропорту Біллунда зі зв'язків з громадськістю Медс Бісп Агерснап розповів, що поспостерігати за приземленням Мрії прийшли від 1000 до 2000 осіб.читайте такожЯк виглядає салон найбільшого літака в світі Ан-225 Мрія: неймовірні кадри

"Він привернув увагу всієї Данії, але люди з Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Англії також приїжджають подивитися на нього", - розповів менеджер.

Літак Ан-225 Мрія вже повернувся в Україну

У п'ятницю, 5 січня, лайнер повернувся в Україну. Літак прибув до Гостомеля. Відео, як приземлялося повітряне судно, опублікував в Facebook працівник аеропорту Андрій Коваль.

У пресслужбі Укроборонпромі уточнили, що літак виконував комерційний рейс і повернувся в Україну без вантажу.

Довідка

Літак Ан-225 Мрія

Ан - 225 Мрія – транспортний реактивний літак з надвисокою вантажопідйомністю. Це найбільший вантажопідйомний лайнер в історії світової авіації.

Спроектували і побудували літак за часів СРСР у 1984-1988 роках на Київському механічному заводі у Києві. Керівник проекту - В.І. Толмачов. Перший політ провели 21 грудня 1988 року.

Після розпаду Радянського Союзу Ан-225 перейшов у власність України з бортовим номером UR-82060.

Спочатку планували побудувати дві машини, проте другий екземпляр так і не добудували.

Главред рекомендує: