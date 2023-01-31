"Не засуджуйте мене": вагнерівець, який втік до Норвегії, попросив пробачення в українців

16-річний колишній командир ПВК "Вагнера" боїться екстрадиції в Росію або в Україну. Він прирівнює це до смерті.

Командир ПВК Вагнера, що втік, попросив прощення в українців / Скріншот

Втікач до Норвегії колишній командир ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв заявив, що дуже боїться екстрадиції в Україну і прирівняв це до смерті. Крім того, він закликав не засуджувати його за те, що він вдерся на територію незалежної країни. Про це він сказав в інтерв'ю місцевим ЗМІ, повідомляє NRK.

26-річний колишній вагнерівець також попросив в українців прощення.

"Я розумію, що це важко прийняти, згоден. Я негідник для вас. Я просто прошу ще раз звернути увагу на те, що я це усвідомив, нехай навіть пізно, але я це усвідомив і виступив проти цього всього ... Я протистояв цьому. Прошу не засуджувати мене, і в будь–якому випадку прошу вибачення", - сказав Медведєв.

Він переконує, що відразу зрозумів, що війна, яку розв'язав Путін проти України, "абсолютно неправильна". Крім того, його здивувало те, що командування кидало вагнерівців "в м'ясорубку".

"Нас відправляли в м'ясорубку з автоматами проти танків", - сказав Медведєв.

Тих, хто не хотів йти в цю "м'ясорубку" розстрілювали на місці, каже екскомандир вагнерівців. Він стверджує, що за 10 днів побачив кілька таких випадків. Медведєв вирішив дезертирувати.

Тепер він просить владу Норвегії надати йому притулок. Він розуміє, що йому загрожує серйозна небезпека в Росії, в разі екстрадиції, а відправку в Україну він прирівнює до смерті. Він боїться, що українська влада захоче обміняти його на своїх захисників, які перебувають у російському полоні. Таким чином він може опинитися в РФ.

"Всі повинні розуміти, що якщо мене відправлять до Росії, то для мене це смерть. Також всі повинні розуміти, що якщо мене відправлять в Україну, то це теж означає смерть", – говорить ексвагнерівець.

Варто нагадати, що Андрій Медведєв був командиром вагнерівця Євгена Нужина, якого окупанти вбили кувалдою після повернення з українського полону.

Вбивство завербованого в'язня

Як повідомляв Главред, в листопаді бойовики ПВК Вагнера жорстоко стратили завербованого ув'язненого Євгенія Нужина. Його вбили ударами кувалдою по голові.

Після того як Нужина відправили на війну, в Україні він потрапив у полон. Дав інтерв'ю, в якому заявив, що має намір воювати на боці Києва проти режиму Путіна. Вбивство Нужина фактично підтвердив ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин.

Пізніше Пригожин намагався виправдати своїх найманців у вбивство колишнього ув'язненого Євгена Нужина. Так, "кухар" Путіна заявив, що Нужина нібито вбили американські спецслужби.

Інші новини: