Переговори України та РФ відбудуться на білорусько-українському кордоні

Делегації України та РФ зустрінуться на кордоні / dpsu.gov.ua

Українська та російська делегація зустрінутися без попередніх умов на кордоні України та Білорусі в районі річки Прип'ять.

Про це повідомляє Офіс президента за підсумками переговорів президента Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком з його ініціативи.

Досягнуто домовленості, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

При цьому Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів і повернення української делегації всі літаки, вертольоти і ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що в білоруський Гомель прибула делегація для переговорів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не проти переговорів з Росією заради мирного врегулювання війни, але майданчиком для дискусії не може бути Мінськ або будь-який майданчик в Білорусі. За словами президента, якби з боку Білорусі не було агресивних дій, то можна було б говорити про переговори на її території.