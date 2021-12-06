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Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі висунули умову щодо України

6 грудня 2021, 18:33

Дмитро Пєсков поскаржився на "зливи" планів щодо вторгнення РФ в Україну.

Путін, Байден
Володимир Путін і Джо Байден / Reuters

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував порядок майбутніх переговорів між президентом США Джо Байденом і Володимиром Путіним.

Як підкреслив він в інтерв'ю Першому каналу, велику увагу сторони планують приділити ситуації навколо України.

За його словами,"зняти напруженість можна тільки одним шляхом - це зрозуміти, як застрахуватися від можливих помислів Києва вирішити проблему Донбасу силовим шляхом".

Пєсков вважає, що з ЄС і США нібито йде "агресивна і ворожа риторика" щодо ситуації навколо України.

"Ми бачимо явно цілеспрямовані сливи в західних-як ми говоримо, англосаксонських-засобах масової інформації, в яких публікуються різні плани щодо нібито планованого вторгнення Росії в Україну", - додав прес-секретар президента РФ.

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Як нагадав Пєсков, у Путіна є " абсолютно чітко оформлена позиція "про необхідність початку переговорів про систему гарантій, які"не можуть бути односторонніми".

"Це дорога з двостороннім рухом, зрозуміло, але, принаймні, це конкретна ініціатива", - додав Пєсков.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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