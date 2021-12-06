Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі висунули умову щодо України

Дмитро Пєсков поскаржився на "зливи" планів щодо вторгнення РФ в Україну.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував порядок майбутніх переговорів між президентом США Джо Байденом і Володимиром Путіним.
Як підкреслив він в інтерв'ю Першому каналу, велику увагу сторони планують приділити ситуації навколо України.
За його словами,"зняти напруженість можна тільки одним шляхом - це зрозуміти, як застрахуватися від можливих помислів Києва вирішити проблему Донбасу силовим шляхом".
Пєсков вважає, що з ЄС і США нібито йде "агресивна і ворожа риторика" щодо ситуації навколо України.
"Ми бачимо явно цілеспрямовані сливи в західних-як ми говоримо, англосаксонських-засобах масової інформації, в яких публікуються різні плани щодо нібито планованого вторгнення Росії в Україну", - додав прес-секретар президента РФ.
Як нагадав Пєсков, у Путіна є " абсолютно чітко оформлена позиція "про необхідність початку переговорів про систему гарантій, які"не можуть бути односторонніми".
"Це дорога з двостороннім рухом, зрозуміло, але, принаймні, це конкретна ініціатива", - додав Пєсков.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.
Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.
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