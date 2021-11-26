Зустріч бути: Байден заявив про готовність до переговорів із Путіним та Зеленським

Джо Байден чекає Путіна і Зеленського / Reuters

Президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

"З усією ймовірністю", - заявив Байден.

Тим часом, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що президенти США і Росії не стануть обговорювати під час зустрічі скупчення російських військ поблизу українського кордону і підтримку, яку через це будуть надавати США Україні.

Хоча раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд підкреслила, що Вашингтон не планує скасовувати санкції щодо Москви, які були введені через агресію проти України.

Реклама

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна може відбутися до кінця року, сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російський президент збирається обговорити з господарем Білого Дому питання України і "провокаційні дії збройних сил НАТО" біля російських кордонів.

Як відомо, в Женеві 16 червня в рамках саміту США і Росії відбулася зустріч американського президента Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна.

У Держдепі за підсумками зустрічі Байдена і Путіна сказали, що господар Білого дому заявив главі Кремля про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. При цьому сторони обговорили питання вирішення російсько-українського конфлікту на основі Мінських угод.