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Зустріч бути: Байден заявив про готовність до переговорів із Путіним та Зеленським

26 листопада 2021, 23:07

Байден готовий зустрітися відразу з двома президентами.

Джо Байден
Джо Байден чекає Путіна і Зеленського / Reuters

Президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

"З усією ймовірністю", - заявив Байден.

Тим часом, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що президенти США і Росії не стануть обговорювати під час зустрічі скупчення російських військ поблизу українського кордону і підтримку, яку через це будуть надавати США Україні.

Хоча раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд підкреслила, що Вашингтон не планує скасовувати санкції щодо Москви, які були введені через агресію проти України.

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Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна може відбутися до кінця року, сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російський президент збирається обговорити з господарем Білого Дому питання України і "провокаційні дії збройних сил НАТО" біля російських кордонів.

Як відомо, в Женеві 16 червня в рамках саміту США і Росії відбулася зустріч американського президента Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна.

У Держдепі за підсумками зустрічі Байдена і Путіна сказали, що господар Білого дому заявив главі Кремля про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. При цьому сторони обговорили питання вирішення російсько-українського конфлікту на основі Мінських угод.

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