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Омікроном до кінця зими заразиться пів Європи – ВООЗ

11 січня 2022, 16:05

Новий штам коронавірусу діє в Європі як "приливна хвиля".

коронавирус, Covid-19, маски
Новий штам коронавірусу діє в Європі як "приливна хвиля" / Reuters

Штамом коронавірусу Омікрон упродовж наступних двох місяців може заразитися понад 50% населення Європи.

Такий прогноз зробили у Всесвітній організації охорони здоров’я, пише Еuronews.

Омікрон зараз діє, як "приливна хвиля із Заходу на Схід", заявив доктор Ханс Клюге. Ця хвиля проходить через 53 країни, за якими спостерігає Європейське відділення ВООЗ.

Понад 7 мільйонів випадків зараження коронавірусом зафіксували в регіоні лише за перший тиждень 2022 року. Ця цифра за двотижневий період зросла більше, ніж удвічі.

"Станом на 10 січня 26 країн повідомляють, що понад 1% їхнього населення заражається COVID-19 щотижня", – зазначив Клюге.

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Ситуація з Омікроном в Україні

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності коронавірусом. За його словами, такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон.

Також раніше епідеміолог зазначала, що новий штам Омікрон поширюється з неймовірною швидкістю. За словами епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерини Сояк, Омікрон може викликати нову хвилю епідемії.

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