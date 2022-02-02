Пенсія в 60 не світить: без виплат залишаться більше половини українців

В Україні з кожним роком скорочується число громадян, які після 60 років можуть розраховувати на пенсію / УНІАН

В Україні з кожним роком скорочується число громадян, які після 60 років отримують виплати. Вже в 2024-му левова частка українців не зможуть отримати пенсію вчасно.

Вже після 2027-го і зовсім до 66% (2/3) ризикують працювати до 63 або 65 років, розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птухи Лідія Ткаченко в коментарі Обозревателю.

За її словами, зараз українці виходять на пенсію зі стажем 31-32 роки. Цього року, щоб отримати пенсію в 60 років, потрібно мати 29 років стажу, в наступному – 30 років, а в 2024-му – 31 рік. Тобто фактично багато українців не матимуть стільки стажу, скільки необхідно для отримання пенсії вчасно.

"Легше тоді вже взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити з критеріями по стажу. Більшість буде розраховувати на пенсію в 63 і 65 років, їм буде не вистачати стажу", – пояснила Ткаченко.

Стаж можна купити

Перш за все, докуповувати можна тільки строго обмежений відсутній страховий стаж - до п'яти років.

Реклама

При цьому вартість одного року прив'язана до мінімального розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ), який у свою чергу регламентований мінімальною зарплатою. До жовтня 2022 року мінімальна зарплата становить 6500 грн, а далі — 6700 грн.

Мінімальний ЄСВ становить 22% від мінзарплати: 1430 грн (6500*22%) — до жовтня 2022 року, далі — 1474 грн (6700*22%).

читайте такожУкраїнкам дадуть доплату до пенсій: кому і коли світить надбавкаВартість відсутнього страхового стажу розраховується шляхом добутку мінімального ЄСВ, коефіцієнта вартості компенсації при одноразовій сплаті та кількості місяців страхового стажу, відсутніх для виходу пенсії за віком. За один рік коефіцієнт становить 2, за два роки — 1,8, за три роки — 1,6, за чотири роки — 1,4, за п'ять років — 1,2.

Скільки коштує рік стажу:

У 2022 році додаткові роки стажу коштують:

один рік - 34320 грн;

два роки - 61776 грн;

три роки - 82368 грн;

чотири роки - 96096 грн;

п'ять років - 102 960 грн.

Читайте також: