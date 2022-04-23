Великдень 2022: онлайнтрансляція богослужінь з храмів України

Святкове богослужіння з нагоди Великодня розпочнеться 23 квітня о 23:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі.
24 квітня в Україні християни східного обряду відзначають велике свято Великдень.
У 2022 році через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів віруючих просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн.
Українська Греко-Католицька Церква покаже прямий ефір з Патріаршого Собору УГКЦ у Києві. Розпочнеться трансляція 24 квітня о 7:30 ранку. Триватиме богослужіння орієнтовно до 11:30 години.
Православна церква України. Святкове богослужіння з нагоди Великодня розпочнеться 23 квітня о 23:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Закінчення 24 квітня о 3:00 (орієнтовно).
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Автор: Маша Тупченко