На Великдень вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпечні явища

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 24 квітня на Великдень буде небезпечною.

Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Повідомляється, що в західних областях України завтра очікуються заморозки на грунті і пориви вітру.

"Відзначається, що 24 квітня вночі і вранці в західних областях України на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Вдень у Закарпатській області та Карпатах пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпеки - жовтий.

читайте такожРосія готується атакувати: астролог попередила українців про небезпеку на Великдень

Читайте також: