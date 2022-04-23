На Великдень вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпечні явища

Повідомляється, що в західних областях України завтра очікуються заморозки на грунті і пориви вітру.
Погода в Україні 24 квітня на Великдень буде небезпечною.
Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Повідомляється, що в західних областях України завтра очікуються заморозки на грунті і пориви вітру.
"Відзначається, що 24 квітня вночі і вранці в західних областях України на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.
Вдень у Закарпатській області та Карпатах пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпеки - жовтий.
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Автор: Маша Тупченко