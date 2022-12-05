Партизани розповіли про ліквідацію двох систем С-300 РФ у Маріуполі: окупанти рахують втрати

В результаті успішних дій ліквідовано дві системи ППО С-300.

Системи ППО РФ С-300 знищені в Маріуполі / mil.ru

У захопленому окупантам РФ Маріуполь Донецької області українські партизани знищили дві системи протиповітряної оборони російських окупантів.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його даними, в результаті успішних дій ліквідовано дві системи ППО з-300.

"У ніч з п'ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 години до одного з місць базування ППО і техніки окупанта прийшла бавовна.

Є підтвердження "з землі" від Маріупольського опору по ураженню не менше 2 систем ППО С-300, двох колісних одиниць військової техніки", - додав Андрющенко.

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Нагадаємо, в Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.

В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник,

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, пролунали потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор "" ЛНР " Сергій Горенко.

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