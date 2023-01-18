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Падіння гелікоптера у Броварах: загинули 15 осіб, зокрема і діти, ще 20 - в лікарні

18 січня 2023, 12:23
Заступник глави ОП Тимошенко підтвердив смерть міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна й держсекретаря МВС Юрія Лубковича.
Місце падіння вертольота в Броварах
У Броварах 18 січня розбився гелікоптер / Фото Telegram

У ДСНС розповіли про авіакатастрофу гелікоптера у Броварах на Київщині. На борту перебували 9 осіб: 6 осіб оперативної групи МВС, включаючи керівництво Міністерства внутрішніх справ, а також троє членів екіпажу ДСНС.

Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинули 15 осіб, з них 3 дитини, повідомляє пресслужба.

Гелікоптер ДСНС ЄС-225 (бортовий номер 54) впав 18 січня о 08:20 у м.Бровари Київської області. Спалахнула пожежа. О 09:06 загоряння в будівлі локалізовано на площі 500 м кв., а о 09:28 - ліквідовано.

За даними ДСНС, травми отримали 25 осіб (з них 15 дорослих і 10 дітей).

Заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив смерть керівництва МВС-міністра внутрішніх справ Дениса монастирського, його заступника Євгена Єніна і держсекретаря МВС. Всього загинули 18 осіб, у тому числі троє дітей. 20 осіб у лікарні, деякі з них у реанімації.

Рятувальники розбирають завали в дитячому садку. Там впало перекриття. Під завалами шукають постраждалих.

Поліція просить свідків трагедії негайно звернутися в поліцію для допомоги в з'ясуванні всіх обставин.

Кирило Тимошенко на місці трагедії в Броварах
Кирило Тимошенко на місці трагедії в Броварах / скріншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію в Броварах.

"Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини події. На місці трагедії працюють всі служби", - написав глава держави у Telegram.

"Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять всім, чиї життя забрав цей чорний ранок", - додав Зеленський.

Загинули Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович
Загинули Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович

читайте також"Вертоліт знизився, вдарився і спалахнув": очевидець розповів про момент трагедії в Броварах

Падіння гелікоптера у Броварах 18 січня

У середу, 18 січня, в Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікопер. Спалахнула пожежа. В саду перебували діти і співробітники закладу.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також держсекретар Юрій Лубкович.

Монастирський вирушав на гелікоптері у відрядження. Мета - робоча поїздка в одну з гарячих точок на війні Росії проти України.

Згідно з попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи в Броварах стала помилка пілота.

Інші новини:

новини Броварів Євген Єнін новини України розбився вертоліт Денис Монастирський
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