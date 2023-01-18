"Україна поки не наступає": бої навесні і влітку покажуть, куди рухається війна – експерт

Поки що триває війна на виснаження. Українські військові зможуть піти у наступ лише через кілька місяців.

Украинские военные, ВСУ / 93 ОМПБр Холодный Яр, 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Фаза війни в Україні, яка триває зараз, не є вирішальною. Лише за результатами боїв навесні та влітку можна буде сказати, завершуватиметься війна, продовжуватиметься чи перейде в іншу фазу.

Поки що на фронті відбувається війна на виснаження. Про це сказав військовий експерт Михайло Жирохов в коментарі "Обозревателю".

Він прокоментував слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що зараз відбувається завершальна фаза війни.

"Звичайно, Столтенберг має більше інформації, але щодо того, що війна ось-ось закінчиться, – я не думаю, що це відповідає дійсності. Підстав говорити про це я особисто не бачу", – зазначає експерт.

Хто такий Михайло Жирохов Михайло Жирохов – (нар. 19 листопада 1974 року, Комсомольське, Донецька область) – український історик та журналіст. Є автором близько 300 друкованих праць в періодичних виданнях України, Росії, Чехії, Сербії та інших країн, пише Вікіпедія.

Він нагадав, що поки що українські військові не ведуть наступальних дій, і можуть піти у наступ лише через кілька місяців. За словами Жирохова, наступу українських сил можна очікувати або навесні, або влітку.

"Тому тільки за результатами весняної чи літньої кампанії буде зрозуміло, що саме відбувається – чи то закінчення війни, чи то її продовження, чи то перехід в іншу фазу. Наприклад, війна на виснаження, що ми бачимо зараз", – зазначає експерт.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може заявити про другу хвилю мобілізації або оголосити війну Україні найближчими днями. Можливо, це станеться вже сьогодні, 18 січня. Такий розвиток подій не виключають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня. При цьому поки що невідомо, чи будуть в пакеті танки для українців. Про це заявив спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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