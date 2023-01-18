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Глава МВС Монастирський вирушав на вертольоті в одну з гарячих точок - Офіс президента

18 січня 2023, 11:25
На борту вертольота, який зазнав аварії в Броварах Київської області, було 9 осіб, вони загинули, сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Монастирський
Денис Монастирський / МВС України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирушав на вертольоті у відрядження. Мета - робоча поїздка до однієї з гарячих точок на війні Росії проти України. На борту вертольота, катастрофа якого сталася в Броварах Київської області, перебувало 9 осіб. Вони загинули. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Під час брифінгу в Броварах він розповів про те, що міністр Монастирський вирушав в одній з гарячих точок на війні.

"Мета польоту – по справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ", - сказав чиновник і додав, що інші відомості повинні з'явитися пізніше.

Представниця керівника Національної поліції Мар'яна Рева сказала, що на борту вертольота було 9 осіб. Буде проведена ідентифікація. Згідно з її повідомленням, зараз рано говорити про попередні причини аварії. Повинна бути проведена робота фахівцями.

Авіакатастрофа в Броварах

У місті Бровари Київської області в середу вранці, 18 січня, розбився вертоліт ДержНС.

На борту перебували керівники Міністерства внутрішніх справ - глава відомства Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони загинули.

За інформацією ДСНС, внаслідок катастрофи загинули 15 людей, включаючи екіпаж вертольота.

За попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи в Броварах стала помилка пілота.

Загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ підтвердили радник міністра Антон Геращенко і Кабінет міністрів.

МВД Денис Монастирський
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