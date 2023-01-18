У Броварах загинув Монастирський, його заступник та держсекретар МВС: що відомо на цей час

В результаті аварії гелікоптера у Броварах вранці 18 січня загинуло керівництво МВС. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС.
Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.
"Сьогодні вранці, 18 січня, в Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра і державний секретар", - написав Клименко у Facebook.
Всього відомо про 16 загиблих, зокрема 2 дітей. З них 9 перебували на борту вертольота.
22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.
Пізніше в МВС уточнили, що кількість жертв в результаті аварії гелікоптера в Броварах зросла до 18 осіб. Серед загиблих троє дітей. Поранення отримали 26 осіб, серед яких 12 дітей.
Радник МВС Антон Геращенко заявив, що загинули всі, хто був на борту гелікоптера.
"Мої друзі, державні діячі України – Міністр МВС Денис Монастирський, Женя Єнін та Юра Лубкович загинули в авіакатастрофі вертольота ДСНС у Броварах. Загинули також усі, хто був на борту вертольота", - написав він.
Причини трагедії встановлюються слідчими.
"Чи це була диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося", - додав Геращенко.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пізніше уточнив, що чиновники МВС летіли гелікоптером у відрядження в одну з "гарячих" точок. На борту було 9 людей, усі вони загинули. Інші 9 загиблих - діти та дорослі, які перебували в дитячому садку.
Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що ймовірно буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні фахівці, авіаційні зокрема, і вони досліджуватимуть причини трагедії в Броварах.
"Це гелікоптери, які нам передавали наші французькі партнери, маркування "Суперпума", якщо не помиляюся. Зараз взагалі "крила" мають усі представники всіх силових структур - це і прикордонники, і ДСНС, і МВС, і Нацгвардія", - сказав він.
Як повідомляв Главред, у середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Спалахнула пожежа. У садку перебували діти та співробітники закладу.
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