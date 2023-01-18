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У Броварах загинув Монастирський, його заступник та держсекретар МВС: що відомо на цей час

18 січня 2023, 10:22
У Броварах під Києвом 18 січня впав гелікоптер ДСНС. На борту було все керівництво МВС.
​ Денис Монастирський загинув в авікатастрофі в Броварах
​ Денис Монастирський загинув в авікатастрофі в Броварах / Фото РБК-Україна, Магнолія

В результаті аварії гелікоптера у Броварах вранці 18 січня загинуло керівництво МВС. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС.

Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці, 18 січня, в Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра і державний секретар", - написав Клименко у Facebook.

Всього відомо про 16 загиблих, зокрема 2 дітей. З них 9 перебували на борту вертольота.

22 потерпілих перебувають у лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

У Броварах загинув Монастирський, його заступник та держсекретар МВС: що відомо на цей час

Пізніше в МВС уточнили, що кількість жертв в результаті аварії гелікоптера в Броварах зросла до 18 осіб. Серед загиблих троє дітей. Поранення отримали 26 осіб, серед яких 12 дітей.

У Броварах загинув Монастирський, його заступник та держсекретар МВС: що відомо на цей час
Триває огляд місця трагедії у Броварах / Фото Telegram

Радник МВС Антон Геращенко заявив, що загинули всі, хто був на борту гелікоптера.

"Мої друзі, державні діячі України – Міністр МВС Денис Монастирський, Женя Єнін та Юра Лубкович загинули в авіакатастрофі вертольота ДСНС у Броварах. Загинули також усі, хто був на борту вертольота", - написав він.

Причини трагедії встановлюються слідчими.

"Чи це була диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося", - додав Геращенко.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пізніше уточнив, що чиновники МВС летіли гелікоптером у відрядження в одну з "гарячих" точок. На борту було 9 людей, усі вони загинули. Інші 9 загиблих - діти та дорослі, які перебували в дитячому садку.

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що ймовірно буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні фахівці, авіаційні зокрема, і вони досліджуватимуть причини трагедії в Броварах.

"Це гелікоптери, які нам передавали наші французькі партнери, маркування "Суперпума", якщо не помиляюся. Зараз взагалі "крила" мають усі представники всіх силових структур - це і прикордонники, і ДСНС, і МВС, і Нацгвардія", - сказав він.

Як повідомляв Главред, у середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Спалахнула пожежа. У садку перебували діти та співробітники закладу.

Інші новини:

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